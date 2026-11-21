Postoje čajevi koji mogu dobro da umire tegobe, ali i oni napici koji mogu dodatno da pojačaju simptome

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Biljni čajevi se vekovima koriste za ublažavanje problema sa varenjem. Mnogi od ovih napitaka prirodno ne sadrže kofein, a za određene vrste čajeva postoje čak i naučni dokazi da mogu da ublaže grčeve, gasove i nadutost. Međutim, ako imate problem sa gastroezofagealnim refluksom, odnosno vraćanjem želudačne kiseline u jednjak, morate da budete posebno pažljivi pri izboru čaja, jer neće svaki napitak umiriti tegobe.

Kako dolazi do vaćanja kiseline?

Refluks nastaje kada se donji ezofagealni sfinkter, prstenasti mišić koji funkcioniše kao ventil između jednjaka i želuca, ne zatvara dovoljno čvrsto. Sve što opušta ovaj mišić može da olakša vraćanje želudačne kiseline u jednjak i izazove gorušicu, nelagodnost ili bol u grudima, kiseo ukus u ustima, pa čak i dugotrajan kašalj.

Kada se refluks često ponavlja, može da preraste u gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB), koja je često hronično oboljenje. U ovoj situaciji postoje čajevi koji mogu dobro da umire tegobe, ali i oni napici koji mogu dodatno da pojačaju delovanje želudačne kiseline.

Čaj od đumbira, na primer, odavno se koristi kao tradicionalni prirodni lek za stomačne tegobe. Međutim, još jedan omiljeni biljni čaj, koji se često preporučuje za probleme sa varenjem, može da ima suprotan efekat ako vas muči gorušica.

Kada se refluks često ponavlja, može da preraste u gastroezofagealnu refluksnu bolest Foto: Shutterstock

Najčešće konzumiran čaj na svetu

Reč je o čaju od nane, koji sam po sebi nije loš. Naprotiv, nana je jedan od najpoznatijih biljnih preparata koji se koriste za ublažavanje digestivnih tegoba.

Pregled istraživanja iz 2006. godine, koji su sproveli naučnici Dajana Mekej i Džefri Blumberg, pokazao je da je nana jedan od najčešće konzumiranih pojedinačnih biljnih čajeva na svetu. Ipak, autori su istakli da se većina istraživanja o pozitivnim efektima ove biljke na varenje odnosila na ulje nane, a ne na sam čaj.

Dr Omar Kohar, gastroenterolog, smatra da šolja čaja od nane doprinosi hidrataciji i boljoj pokretljivosti creva, a istovremeno može da pomogne i u smanjenju grčeva u želucu.

- Čaj od nane ima antispazmodična svojstva, što može biti korisno kod sindroma iritabilnog creva i zapaljenskih bolesti creva - objasnio je dr Kohar.

Slično tvrdi i dr Džejms Dž. Li, gastroenterolog, koji navodi da nana na više načina utiče na sistem organa za varenje.

Čaj od nane ima antispazmodična svojstva, što može biti korisno kod sindroma iritabilnog creva Foto: Shutterstock

- Deluje protivupalno, opušta glatke mišiće i utiče na modulaciju visceralnog bola koji potiče iz unutrašnjih organa u grudnom košu, stomaku ili karlici. Njeni pozitivni efekti obuhvataju čitav digestivni trakt, uključujući jednjak, želudac, tanko crevo, žučnu kesu i debelo crevo - rekao je dr Li.

Upravo to dejstvo opuštanja mišića čini nanu korisnom u ublažavanju grčeva. Međutim, kod osoba koje imaju refluks kiseline, upravo tu može da nastane problem.

Zašto čaj od nane može da izazove gorušicu?

Dr Li je među organima na koje nana deluje naveo i jednjak. Isto dejstvo opuštanja glatkih mišića koje može da umiri nadraženi digestivni trakt može da opusti i donji ezofagealni sfinkter, odnosno mišićni prsten koji sprečava vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak.

Pregled objavljen u časopisu American Family Physician ukazao je na to da ulje nane može da opusti ovaj sfinkter i dovede do neprijatnog vraćanja kiseline. Zbog toga se njegova upotreba ne preporučuje, odnosno smatra se relativno kontraindikovanom kod osoba sa izraženim GERB-om ili hijatus hernijom.

Pregled istraživanja iz 2018. godine, objavljen u časopisu Alimentary Pharmacology & Therapeutics, ukazao je i na ranija istraživanja sprovedena na zdravim dobrovoljcima. U njima je utvrđeno da ulje nane snižava pritisak u donjem ezofagealnom sfinkteru, dok fiziološki rastvor nije imao takav efekat.

To je jedan od razloga zbog kojih se u većini kliničkih studija o primeni nane kod sindroma iritabilnog creva koriste kapsule sa gastrorezistentnim omotačem. One prolaze kroz želudac pre nego što oslobode ulje nane, čime se omogućava njegovo delovanje u crevima.

Dr Kohar preporučuje umerenu konzumaciju čaja od nane. Jedna do dve šolje dnevno predstavljaju razumnu količinu. Ipak, kako napominje, preterano konzumiranje može dovesti do učestalijeg mokrenja i pogoršanja gastroezofagealnog refluksa.

Treba imati u vidu da jedna šolja čaja sadrži znatno manje aktivnih jedinjenja nane nego koncentrovano ulje. Zbog toga povremeno ispijanje ovog napitka ne mora da izazove tegobe kod svih osoba.

Ipak, ako primetite da vam se nakon čaja od nane javlja gorušica, pokušajte da ga zamenite nekim drugim napitkom bez kofeina.

Jedna do dve šolje dnevno predstavljaju razumnu količinu Foto: Shutterstock/Plateresca

Kako da kontrolišete kiselinu?

Lekari savetuju da obratite pažnju i na druge česte okidače refluksa, kao što su:

- obilni obroci;

- konzumiranje hrane neposredno pre odlaska na spavanje;

- alkohol;

- ljuta i začinjena hrana;

- masna hrana.