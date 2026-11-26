Sniženi albumini mogu ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem, ada su povezani sa uznapredovalom bolešću jetre

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Albumini su proteini koji se uglavnom stvaraju u jetri, a zatim dospevaju u krvotok. Rastvorljivi su u vodi i čine najveći deo proteina u krvnoj plazmi, oko 50 do 65 odsto. Njihova osnovna uloga je održavanje pravilne raspodele tečnosti u organizmu. Zahvaljujući visokoj koncentraciji u krvi, doprinose očuvanju onkotskog pritiska, koji sprečava prekomerno prelaženje tečnosti iz krvnih sudova u okolna tkiva.

Nivo albumina najčešće se proverava analizom venske krvi i obično je deo šire biohemijske analize koja obuhvata i proveru nivoa ukupnih proteina, bilirubina i enzima jetre. Albumin se koristi kao pomoć u dijagnostici oboljenja jetre i bubrega, kao i za procenu nutritivnog statusa. Koristi se i u bolnicama za procenu stanja pacijenata iu sklopu pripreme za operacije.

Mogući uzroci sniženih albumina u krvi

Hipoalbuminemija je stanje kada je koncentracija albumina niža od referentnih laboratorijskih vrednosti. Najčešće je posledica bolesti jetre. Pošto se albumini stvaraju u jetri, njena oštećenja mogu da smanje njihovu proizvodnju. Niže vrednosti često se viđaju kod pacijenata sa uznapredovalom cirozom i drugim hroničnim bolestima ovog organa.

Određena bubrežna oboljenja dovode do pojačanog izlučivanja proteina putem mokraće. Ovaj problem naročito je izražen kod nefrotskog sindroma, koji može biti praćen proteinurijom, smanjenim albuminima i oticanjem ekstremiteta. Nefrotski sindrom je posledica oštećenja glomerula (sitnih filtera u bubrezima), zbog čega dolazi do propuštanja velikih količina belančevina iz krvi u urin.

Određena bubrežna oboljenja dovode do pojačanog izlučivanja proteina putem mokraće Foto: Shutterstock

Snižene koncentracije viđaju se i kod zapaljenskih procesa, jer albumin pripada grupi negativnih proteina akutne faze, što znači da njegova koncentracija može opadati tokom upale, dok se istovremeno povećava stvaranje proteina CRP.

Hipoalbuminemija može da bude i posledica dugotrajnog nedovoljnog unosa hrane i proteina, posebno kod osoba sa hroničnim bolestima ili povećanim potrebama organizma. Pojedina oboljenja creva mogu da dovedu do ubrzanog gubitka proteina kroz digestivni trakt i manjka albumina.

Teške povrede i opekotine, kada dođe do oštećenja tkiva i povećane propustljivosti kapilara, omogućavaju prelazak albumina iz krvotoka u okolna tkiva, što može da bude uzrok pada koncentracije.

Stručnjaci kažu i da pojedini tumori, koji se dovode u vezu sa dugotrajnom upalom, gubitkom skeletnih mišića i masnog tkiva i promenama u metabolizmu proteina, mogu uticati na smanjenje albumina. Takođe, prekomerna količina tečnosti u organizmu, odnosno povećanje zapremine tečnosti u krvotoku, može dovesti do razređenja krvi i prividnog smanjenja koncentracije albumina.

U takvim okolnostima može da dođe do oticanja nogu i članaka zbog zadržavanja tečnosti u potkožnom tkivu Foto: Shutterstock

Kako prepoznati nizak nivo albumina?

Blago snižene vrednosti albumina često ne izazivaju tegobe. Simptomi su verovatniji kada je njihov pad izraženiji, jer tada dolazi do smanjenja onkotskog pritiska i lakšeg prelaska tečnosti iz krvnih sudova u okolna tkiva.

U takvim okolnostima može da dođe do oticanja nogu i članaka zbog zadržavanja tečnosti u potkožnom tkivu. Otoci su još izraženiji nakon dugotrajnog sedenja ili stajanja.

Ascites, odnosno nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji, još jedan je simptom. Dolazi do uvećanja stomaka, osećaja pritiska i nelagodnosti. Često se javlja kod uznapredovalih oboljenja jetre.

Pleuralni izliv, odnosno nakupljanje tečnosti u prostoru između dva lista plućnih maramica, može otežati disanje, posebno kada je količina tečnosti veća. Javljaju se i umor i opšta slabost, koji mogu da prate izraženu hipoalbuminemiju. Naglo povećanje telesne mase može biti povezano sa zadržavanjem tečnosti, a ne sa povećanjem količine masnog tkiva.

Javljaju se i umor i opšta slabost, koji mogu da prate izraženu hipoalbuminemiju Foto: Shutterstock

Povišeni albumini

Povećana koncentracija albumina u krvi naziva se hiperalbuminemija. Za razliku od mnogih drugih laboratorijskih odstupanja, ona najčešće ne nastaje zbog pojačanog stvaranja ovog proteina, već zbog smanjenja količine tečnosti u krvotoku.

Najčešći razlog je dehidracija. Kada organizam gubi više tečnosti nego što je nadoknađuje, krv postaje koncentrisanija, pa laboratorijski nalaz može pokazati viši nivo albumina.

Dehidracija je posledica nedovoljnog unošenja vode i drugih tečnosti, dugotrajnog povraćanja ili proliva, pojačanog znojenja tokom fizičke aktivnosti ili boravka na visokim temperaturama, povišene telesne temperature i korišćenja pojedinih lekova koji pojačavaju izlučivanje mokraće.

U zavisnosti od dijagnoze, lečenje može podrazumevati terapiju bolesti jetre Foto: Shutterstock

Lečenje niskih vrednosti albumina

Terapija se određuje prema uzroku zbog kojeg je došlo do smanjenja albumina. U zavisnosti od dijagnoze, lečenje može podrazumevati terapiju bolesti jetre i bubrega, naročito ako se proteini gube putem mokraće.

Kod pothranjenih osoba važno je obezbediti dovoljan unos energije i proteina, uz prilagođavanje ishrane zdravstvenom stanju i funkciji jetre i bubrega. Uklanjanje uzroka upale dovodi do postepenog normalizovanja nivoa albumina. Kod osoba sa otocima i ascitesom lekar može preporučiti smanjenje unosa soli i primenu diuretika, u skladu sa osnovnim oboljenjem i stanjem pacijenta.

Kako ishranom delovati na nivo albumina?

Pravilna ishrana može doprineti održavanju odgovarajuće koncentracije albumina, naročito kada je njihov nizak nivo povezan sa pothranjenošću ili nedovoljnim unosom proteina. Za stvaranje albumina u jetri neophodne su aminokiseline, koje organizam dobija razgradnjom proteina iz hrane. Zbog toga je važno da jelovnik sadrži dovoljno kvalitetnih izvora proteina.

Savetuje se odgovarajući unos mesa i ribe, poput piletine, ćuretine, nemasne junetine, tunjevine i lososa. Jaja su izvor kvalitetnih proteina i esencijalnih aminokiselina. Preporučuju se i mlečni proizvodi, pasulj, sočivo, leblebije, grašak, bademi, orasi, bundevine i suncokretove semenke.

Savetuje se odgovarajući unos mesa i ribe, poput piletine, ćuretine, nemasne junetine Foto: Shutterstock

Važno je naglasiti da povećanje unosa proteina nije odgovarajuća terapija za sve pacijente. Osobe sa bolestima bubrega i drugim hroničnim oboljenjima trebalo bi da se pre promene režima ishrane posavetuju sa lekarom. Količina proteina prilagođava se funkciji bubrega i jetre, kao i ukupnom zdravstvenom stanju.

Da li su niske vrednosti albumina opasne?

Sniženi albumini mogu ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem, posebno kada su povezani sa uznapredovalom bolešću jetre, nefrotskim sindromom, teškim infekcijama ili hroničnom upalom. Kod izražene hipoalbuminemije postoji rizik od nakupljanja tečnosti u tkivima, pojave perifernih otoka, ascitesa i pleuralnog izliva.