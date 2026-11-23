Timus je žlezda iza grudne kosti u kojoj sazrevaju T-limfociti, važne ćelije odbrane organizma od infekcija

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Timus je najaktivniji tokom detinjstva, a njegov glavni zadatak je sazrevanje T-limfocita, belih krvnih zrnaca koja igraju ključnu ulogu u odbrani tela od infekcija i bolesti.

Dugo se smatralo da je timus vrsta suvišnog organa koji gubi svoj značaj nakon detinjstva. Pošto se postepeno smanjuje nakon puberteta, nije mu se uvek poklanjala velika pažnja. Međutim, sada je poznato da ova mala žlezda igra važnu ulogu u razvoju i funkcionisanju imunog sistema. Upravo ovde se razvijaju i sazrevaju posebna bela krvna zrnca, koja pomažu telu u borbi protiv infekcija i bolesti.

Timus se nalazi u gornjem delu grudnog koša, iza grudne kosti, između pluća i odmah iznad srca. Deo je limfnog sistema, koji, zajedno sa drugim organima i tkivima, učestvuje u odbrani tela od štetnih mikroorganizama i bolesti.

Važne imune ćelije sazrevaju u timusu

Glavni zadatak timusa je da omogući razvoj i sazrevanje T-limfocita, ili T-ćelija. To je vrsta belih krvnih zrnaca koja igra ključnu ulogu u imunološkoj odbrani. Proizvode se u koštanoj srži, a zatim putuju krvotokom do timusa, gde prolaze kroz proces sazrevanja i postaju sposobne da prepoznaju i napadaju štetne patogene.

Timus je posebno važan tokom detinjstva jer omogućava sazrevanje T-limfocita, ćelija imunog sistema koje pomažu organizmu da prepozna i savlada viruse i bakterije Foto: Shutterstock

Kada sazru, T-ćelije napuštaju timus i putuju u krvotok, limfne čvorove i druge delove limfnog sistema. Tamo učestvuju u odbrani tela od virusa, bakterija i drugih patogena, kao i u prepoznavanju abnormalnih ćelija, uključujući i one koje mogu dovesti do razvoja tumora.

Timus ne služi samo kao mesto za sazrevanje imunih ćelija. On takođe proizvodi nekoliko hormona, uključujući timosin i timulin, koji učestvuju u razvoju i regulaciji T-ćelija. Na taj način doprinosi pravilnom funkcionisanju imunog sistema.

Najaktivniji je tokom detinjstva

Timus počinje da proizvodi T-ćelije pre rođenja, a njegova aktivnost je posebno izražena tokom detinjstva i puberteta. Tokom ovog perioda igra važnu ulogu u izgradnji imunološke odbrane koja će telu biti potrebna tokom celog života.

Nakon puberteta, timus postepeno počinje da se smanjuje. Njegovo funkcionalno tkivo se sve više zamenjuje masnim tkivom, proces koji se naziva timusna involucija. U starijoj dobi, žlezda je znatno manja nego u detinjstvu, ali njeno smanjenje ne znači da imuni sistem prestaje da funkcioniše. T-ćelije koje su se razvile tokom ranijih perioda života nastavljaju da obavljaju svoj zadatak u odbrani tela.

T-ćelije prepoznaju zaražene ćelije i pomažu imunom sistemu da se izbori sa infekcijom, a njihov razvoj i sazrevanje odvijaju se u timusu, posebno tokom detinjstva Foto: Shutterstock

Bolesti i poremećaji povezani sa timusom

Timus može biti pogođen raznim poremećajima, od urođenih stanja do tumora. Jedan od poznatijih urođenih poremećaja je DiDžordžov sindrom, kod koga timus nedostaje ili je nerazvijen. Kao rezultat toga, deca mogu imati ozbiljno oslabljen imuni sistem i biti podložnija infekcijama.

Među bolestima povezanim sa timusom je mijastenija gravis, autoimuna bolest koja izaziva mišićnu slabost. Kod ljudi sa ovom bolešću, timus može biti uvećan ili imati druge promene.

Retki tumori se takođe mogu razviti u timusu, uključujući timom i karcinom timusa. Timom obično raste sporije i manje je verovatno da će se širiti van žlezde, dok je karcinom timusa agresivniji i može se širiti na druge delove tela.

Simptomi tumora timusa mogu uključivati uporan kašalj, otežano disanje, promuklost i bol u grudima, a u nekim slučajevima i otok lica, vrata, ruku ili gornjeg dela tela.

Život bez timusa je moguć, ali godine su bitne

Odrasli mogu živeti bez timusa jer je većina T-ćelija potrebnih za imunološku odbranu već razvijena tokom ranog života. Međutim, njegovo uklanjanje tokom detinjstva može imati ozbiljnije posledice jer se imuni sistem još uvek razvija. Takav postupak može dovesti do smanjenog broja T-ćelija i povećane podložnosti infekcijama.

Tumori timusa mogu izazvati uporan kašalj, otežano disanje, promuklost i bol u grudima, a ponekad i otok lica, vrata i ruku. Često u početku ne daju jasne simptome Foto: Shutterstock