Posebno zabrinjava to što se kod mlađih osoba faktori rizika često ne prepoznaju na vreme, jer se smatra da su premlade za ozbiljne kardiovaskularne probleme

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Srčani udar više nije zdravstveni problem koji se vezuje samo za starije osobe. Podaci ukazuju na zabrinjavajući porast srčanih udara i njihovih teških posledica među mlađim osobama, uključujući ljude u dvadesetim, tridesetim i četrdesetim godinama.

Prema podacima navedenim u istraživanju objavljenom 2026. godine u časopisu Američkog udruženja za srce, broj smrtnih slučajeva od teških prvih srčanih udara kod osoba uzrasta od 18 do 54 godine porastao je za 57 odsto između 2011. i 2022. godine.

Iako muškarci ukupno čine veći broj smrtnih slučajeva od srčanog udara, žene se nakon prvog infarkta mogu suočiti sa većim rizikom od smrtnog ishoda. Posebno zabrinjava to što se kod mlađih osoba faktori rizika često ne prepoznaju na vreme, jer se smatra da su premlade za ozbiljne kardiovaskularne probleme.

Gojaznost, insulinska rezistencija i nasledni faktori povećavaju rizik

Iza porasta ranih srčanih udara nalazi se više faktora koji mogu početi da deluju mnogo pre nego što se pojave prvi simptomi.

Gojaznost je jedan od značajnih pokretača kardiovaskularnog rizika. Ona može doprineti povišenom krvnom pritisku, fizičkoj neaktivnosti i insulinskoj rezistenciji, čime se povećava verovatnoća razvoja dijabetesa tipa 2, metaboličkog sindroma i bolesti srca.

Dvadesete, tridesete i četrdesete godine posebno su važne za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja. Redovna fizička aktivnost i zdrave životne navike u ovom periodu mogu imati dugoročne koristi, dok njihovo zanemarivanje može doprineti razvoju različitih faktora rizika.

Istraživači sve više pažnje posvećuju i lipoproteinu (a), poznatom kao Lp(a). Reč je o čestici u krvi koja je povezana sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Za razliku od nekih drugih faktora rizika, njegove vrednosti u velikoj meri određuje genetika, pa osoba može imati povišen Lp(a) čak i kada se zdravo hrani i redovno vežba.

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Simptomi srčanog udara koje ne bi trebalo zanemariti

Prepoznavanje upozoravajućih znakova ključno je za pravovremeno reagovanje. Klasični simptomi srčanog udara uključuju pritisak, stezanje ili nelagodnost u grudima, bol koji se širi u levu ruku, kao i bol u vilici.

Međutim, srčani udar ne mora uvek da počne na ovaj način. Mogu se javiti i manje karakteristični simptomi, zbog kojih osoba ne posumnja odmah na problem sa srcem.

Među njima su:

* tup ili oštar bol ispod rebara i iznad pupka

* bol u leđima

* neuobičajena slabost ili osećaj izrazite iscrpljenosti

* nelagodnost tokom fizičkog napora

* nedostatak vazduha ili otežano disanje

Novi, uporni ili simptomi koji se javljaju tokom napora zahtevaju hitnu medicinsku procenu. Ako postoji sumnja na srčani udar, potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć, a ne samostalno se voziti do bolnice.

Klasični simptomi srčanog udara uključuju pritisak, stezanje ili nelagodnost u grudima, bol koji se širi u levu ruku, kao i bol u vilici Foto: Shutterstock

Zašto žene mogu imati lošiji ishod nakon srčanog udara?

Muškarci češće doživljavaju srčani udar, što je povezano sa kombinacijom bioloških faktora i većom zastupljenošću pojedinih faktora rizika, uključujući pušenje i upotrebu psihoaktivnih supstanci.

Ipak, žene se mogu suočiti sa težim posledicama. Jedan od razloga je to što se kod njih srčani udar ponekad kasnije prepozna. Iako i žene mogu imati klasične simptome, kod njih se češće javljaju i manje tipične tegobe, koje mogu odložiti postavljanje dijagnoze.

Problem može nastati i tokom medicinske procene, kada se zbog mlađeg životnog doba ne posumnja dovoljno brzo na srčani udar.

Žene su takođe podložnije spontanom rascepu zida koronarne arterije, poznatom kao SCAD (spontana disekcija koronarne arterije). Ovo stanje nastaje kada dođe do oštećenja, odnosno raslojavanja zida krvnog suda koji snabdeva srce krvlju, a može se javiti tokom trudnoće ili nakon porođaja.

I osobe koje izgledaju zdravo mogu imati ozbiljan rizik

Dobar fizički izgled, normalna telesna težina i redovno vežbanje ne znače automatski da je osoba zaštićena od bolesti srca.

Genetika može imati značajnu ulogu u kardiovaskularnom zdravlju. Nasledni faktori mogu doprineti povišenomholesterolu i drugim rizicima čak i kod ljudi koji vode računa o ishrani i fizičkoj aktivnosti.

S druge strane, višak kilograma ne znači automatski da osoba ima koronarnu bolest srca. Telesna težina jeste važan deo procene zdravlja, ali nije jedino merilo kardiovaskularnog rizika.

Analiza lipidnog statusa u dvadesetim godinama može pomoći u otkrivanju povišenog holesterola, naročito kod osoba koje imaju porodičnu istoriju srčanih bolesti ili više faktora rizika Foto: Shutterstock

Kada bi trebalo početi sa proverom holesterola?

Mladi ljudi retko razmišljaju o preventivnim kardiološkim pregledima, pa pojedini faktori rizika mogu dugo ostati neotkriveni.

Zato bi o proveri holesterola trebalo razgovarati sa izabranim lekarom već u ranoj odrasloj dobi. Analiza lipidnog statusa u dvadesetim godinama može pomoći u otkrivanju povišenog holesterola, naročito kod osoba koje imaju porodičnu istoriju srčanih bolesti ili više faktora rizika.

Rano prepoznavanje problema i pravovremena prevencija mogu značajno uticati na dugoročno zdravlje srca.