U velikom broju slučajeva rak nije posledica samo jedne mutacije, već niza uzastopnih promena

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Neočekivane promene u DNK mogu dovesti do nekontrolisanog rasta ćelija i razvoja raka. Stručnjaci kažu da rak nastaje kada promene u DNK, poznate kao mutacije, poremete uputstva koja regulišu rast i deobu ćelija.

- U velikom broju slučajeva rak nije posledica samo jedne mutacije, već niza uzastopnih promena - objašnjava onkolog dr Dejl Šepard (Dale Shepard).

Kako nastaju promene u ćelijama?

Nijedna ćelija nije kancerogena od samog početka. Ćelije sadrže DNK, genetski materijal koji nosi uputstva o njihovom rastu, deobi i odumiranju. Međutim, prilikom umnožavanja DNK mogu nastati greške, genetski materijal mogu da oštete i različiti spoljašnji faktori, poput ultraljubičastog zračenja, pušenja, alkohola i infekcija.

Moguće je da neke osobe naslede genske promene koje povećavaju rizik od nastanka raka, ali one same po sebi ne znače da osoba ima karcinom. Dobra vest je činjenica da organizam poseduje mehanizme za prepoznavanje i ispravljanje grešaka u DNK.

- U ćelijama postoje proteini čiji je zadatak da prepoznaju i poprave nastale greške - objašnjava dr Šepard, ali i upozorava da ti mehanizmi ponekad ne funkcionišu kako bi trebalo.

Kada greška ostane neispravljena, prenosi se na nove ćelije nastale deobom. Ako mutacije zahvate gene koji kontrolišu rast i deobu ćelija, te ćelije mogu postati kancerogene. Rak se zato najčešće razvija postepeno, kroz niz genetskih promena.

Rak pankreasa jedan je od najtežih maligniteta za lečenje, zbog agresivnog rasta i čestog kasnog otkrivanja Foto: Shutterstock

Nekontrolisani rast ćelija i nastanak tumora

Mutacije mogu dovesti do prebrzog rasta i deoba čelija, mutacije mogu da spreče i prirodno odumiranje ćelija. Vremenom, abnormalne ćelije potiskuju zdrave i formiraju tumorsku masu.

Važno je, međutim, znati da nije svaka izraslina kancerogena. Benigni tumori ne šire se na druge delove tela, dok maligni mogu prodirati u okolna tkiva i širiti se u udaljene organe, naglašava doktor.

Takođe, ne podrazumevaju svi oblici raka nastanak čvrstog tumora. Leukemija, na primer, nastaje u ćelijama koje stvaraju krv u koštanoj srži, dok limfom zahvata limfocite, vrstu belih krvnih zrnaca, i može dovesti do formiranja tumorskih masa u limfnim čvorovima.

Kako se rak širi?

Kako tumor raste, može pritiskati i zahvatati okolna tkiva, organe i kosti.

- Tumori nastavljaju da rastu sve dok ne počnu da pritiskaju okolne strukture. Upravo taj pritisak, koji može izazvati bol, često dovodi do pojave prvih simptoma koje osoba primeti – kaže dr Šepard.

Simptomi zavise od mesta nastanka bolesti, a neki oblici raka u početku ne izazivaju nikakve tegobe, što ipak ne znači da se bolest ne razvija ili ne širi.

Važno je znati da tumor ne mora biti veliki da bi se rak proširio Foto: Shutterstock