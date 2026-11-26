Krvni pritisak, šećer u krvi, funkcija bubrega i pojedini proteini mogli bi da pomognu u ranijem prepoznavanju osoba kojima preti opasnost

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Istraživanje Univerziteta u Edinburgu, koje je obuhvatilo više od 100.000 ljudi, pokazalo je da se razlike u faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti mogu uočiti i do 30 godina pre ozbiljnog događaja.

Krvni pritisak, šećer u krvi, funkcija bubrega i pojedini proteini mogli bi da pomognu u ranijem prepoznavanju osoba kojima preti opasnost.

Srčani i moždani udar ne nastaju uvek iznenada, bez prethodnih upozorenja.

Promene u organizmu koje ukazuju na povećan rizik mogu da počnu da se razvijaju decenijama pre nego što dođe do ozbiljnog kardiovaskularnog događaja, pokazuje novo istraživanje naučnika sa Univerziteta u Edinburgu.

Istraživači su identifikovali obrasce u više faktora rizika, uključujući povišen krvni pritisak, dijabetes i promene u funkciji bubrega. Osim toga, pronašli su razlike u određenim proteinima u krvi kod osoba koje su kasnije doživele srčani ili moždani udar.

Nalazi ukazuju na to da bi praćenje ovih promena tokom vremena moglo da pomogne lekarima da mnogo ranije prepoznaju osobe sa povećanim rizikom i započnu preventivne mere.

Više od 100.000 ljudi praćeno tokom više decenija

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrti širom sveta. Iako su faktori rizika poput visokog krvnog pritiska i povišenog holesterola dobro poznati, ranija istraživanja uglavnom su se bavila pojedinačnim pokazateljima, bez detaljnog praćenja njihovih promena tokom dužeg vremenskog perioda.

Naučnici su zato želeli da utvrde kako se različiti faktori rizika menjaju tokom života i da li njihovi obrasci mogu da ukažu na buduće zdravstvene probleme.

Posebno zabrinjava to što se kod mlađih osoba faktori rizika često ne prepoznaju na vreme, jer se smatra da su premlade za ozbiljne kardiovaskularne probleme Foto: Ahmet Misirligul/Shutterstock

Tim predvođen istraživačima sa Univerziteta u Edinburgu analizirao je podatke više od 100.000 ljudi, prikupljene između 1985. i 2019. godine. Istraživanje je obuhvatilo četiri velike populacione studije sprovedene u Sjedinjenim Američkim Državama, Norveškoj i Velikoj Britaniji.

Jedan od najvažnijih nalaza odnosio se na sistolni krvni pritisak, odnosno gornju vrednost pritiska koja pokazuje koliki pritisak krv vrši na zidove arterija dok se srce kontrahuje.

Kod osoba koje su kasnije doživele kardiovaskularni događaj, sistolni pritisak bio je viši nego kod onih koje nisu imale takav zdravstveni problem. Razlika je iznosila oko četiri mmHg čak 30 godina pre događaja, a približavanjem njegovom nastanku dostizala je sedam mmHg.

Razlike između žena i muškaraca menjaju se s godinama

Istraživači su uočili i zanimljive razlike između polova.

Mlađe žene u proseku su imale niži krvni pritisak od muškaraca istog uzrasta. Međutim, taj odnos menjao se tokom života, pa su oko 65. godine žene uglavnom imale više vrednosti krvnog pritiska nego muškarci.

Značajne razlike primećene su i u zavisnosti od uzrasta u kojem je došlo do kardiovaskularnog događaja.

Osobe koje su doživele infarkt ili moždani udar u mlađem životnom dobu češće su imale dijabetesi viši indeks telesne mase već decenijama pre samog događaja.

Osobe koje su doživele infarkt ili moždani udar u mlađem životnom dobu češće su imale dijabetes i viši indeks telesne mase već decenijama pre samog događaja Foto: Shutterstock

Protein u krvi može da ukaže na rizik i deset godina ranije

Posebnu pažnju istraživači su posvetili biomarkerima, odnosno merljivim pokazateljima bioloških procesa u organizmu koji mogu da ukažu na određena oboljenja ili promene u zdravlju.

Otkrivene su razlike u koncentraciji proteina NT-proBNP, koji se koristi u proceni i praćenju srčane insuficijencije, odnosno slabosti srca.

Promene u njegovim nivoima mogle su da se uoče i do deset godina pre nego što su osobe doživele kardiovaskularni događaj.

Razlikovali su se i obrasci drugih faktora koji nisu deo uobičajene procene kardiovaskularnog rizika, uključujući fizičku aktivnost i funkciju bubrega.

Rana prevencija mogla bi da promeni tok bolesti

Prema mišljenju istraživača, praćenje više faktora rizika istovremeno moglo bi da omogući precizniju procenu buduće opasnosti od kardiovaskularnih bolesti. Posebno je važno to što se promene mogu pojaviti mnogo pre prvih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Dr Dorien Kimenej, istraživač Britanske fondacije za srce (BHF) sa Instituta Ašer Univerziteta u Edinburgu, ističe da rezultati pokazuju kako faktori rizika na koje se može uticati počinju da se razlikuju čak 30 godina pre kardiovaskularnog događaja.

- Uzbuđena sam zbog rezultata našeg istraživanja jer pokazuju da se promene u faktorima rizika na koje možemo da utičemo javljaju decenijama pre nego što nastupi kardiovaskularni događaj. To otvara veliku mogućnost za razvoj ranih preventivnih strategija tokom čitavog života, uz korišćenje poznatih i novih faktora rizika i biomarkera kako bi se smanjila verovatnoća budućih komplikacija – navela je dr Kimenej.

Profesor Brajan Vilijams, glavni naučni i medicinski direktor Britanske fondacije za srce, naglašava da se veliki broj srčanih i moždanih udara može sprečiti, ali da mnogi ljudi ne znaju da su ugroženi sve dok se ne pojave ozbiljne komplikacije.

Prema njegovim rečima, nova studija doprinosi dokazima da se upozoravajući pokazatelji kardiovaskularnih bolesti pojavljuju decenijama pre nego što dođe do njihovog ispoljavanja.

- Ovakva saznanja mogla bi da omoguće da se jednostavna merenja krvnog pritiska ili određivanje proteina u krvi koriste za upozoravanje ljudi na njihov budući kardiovaskularni rizik – istakao je profesor Vilijams.

On dodaje da bi pravovremeno prepoznavanje rizika moglo da podstakne ljude da promene životne navike ili započnu lečenje dok su još relativno mladi, čime bi se smanjila mogućnost srčanog ili moždanog udara.

Šta možemo da uradimo već sada?

Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko uključivanje novih biomarkera može da poboljša procenu rizika, stručnjaci podsećaju da postoje jednostavni načini da se na vreme proveri zdravlje srca i krvnih sudova.

Redovno merenje krvnog pritiska, kontrola holesterola i šećera u krvi, kao i praćenje telesne mase, predstavljaju važne korake u proceni kardiovaskularnog rizika.

Važno je i razgovarati sa lekarom o rezultatima analiza i eventualnim promenama, posebno ako postoje dodatni faktori rizika.

Ograničenja istraživanja

Istraživači napominju da studija nije analizirala razlike u faktorima rizika i biomarkerima prema etničkoj pripadnosti. Zbog toga su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li se uočeni obrasci razlikuju među različitim populacijama.