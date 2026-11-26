Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Endi Tejlor se osam godina borio s metastatskim rakom prostate, koji u ranoj fazi retko izaziva simptome

Slušaj vest

Endi Tejlor, gitarista i nekadašnji član legendarne britanske grupe Duran Duran, preminuo je 23. novembra u 65. godini nakon višegodišnje borbe sa rakom prostate. Metastatski rak prostate u četvrtom stadijumu dijagnostikovan mu je pre osam godina, a o svojoj bolesti javno je progovorio 2022.

Rak prostate jedan je od najčešćih malignih tumora kod muškaraca. Razvija se u prostati, maloj žlezdi smeštenoj ispod mokraćne bešike, koja učestvuje u stvaranju semene tečnosti. Iako većina tumora prostate raste sporo, pojedini oblici bolesti veoma su agresivni, brzo se šire i znatno teže se leče.

Simptomi raka prostate

Rak prostate u ranoj fazi retko izaziva simptome, a kako bolest napreduje, mogu da se jave sledeće tegobe:

učestalo i urgentno mokrenje, naročito noću

slab ili isprekidan mlaz urina

bol ili peckanje prilikom mokrenja

nemogućnost zadržavanja mokraće

bolna ejakulacija i erektilna disfunkcija

krv u mokraći ili semenoj tečnosti

bol u donjem delu leđa, kukovima ili grudima.

Rak prostate je jedan od najčešćih tipova karcinoma kod muškaraca Foto: Shutterstock

Ovi simptomi mogu da budu posledica i drugih oboljenja, ali zahtevaju pregled urologa.

Ko je najviše ugrožen?

Rizik od raka prostate raste nakon 50. godine, a oko 60 odsto slučajeva dijagnostikuje se kod muškaraca starijih od 65 godina. Muškarci čiji bliski srodnici imaju rak prostate izloženi su dva do tri puta većem riziku od obolevanja. Rizik povećavaju i određene nasledne genetske mutacije, uključujući BRCA1 i BRCA2.

Kako se otkriva?

U otkrivanju raka prostate važnu ulogu imaju digitorektalni pregled i određivanje nivoa prostata specifičnog antigena (PSA) u krvi. Povišene vrednosti PSA ne znače nužno da osoba ima rak, jer mogu da budu posledica benignog uvećanja ili zapaljenja prostate. U dijagnostici se koriste i magnetna rezonanca i transrektalni ultrazvuk, dok se konačna dijagnoza postavlja biopsijom.

Rak prostate u početnim fazama mahom ne daje simptome, u čemu i leži vrednost PSA testa Foto: Shutterstock

Lečenje i prognoza

Izbor terapije zavisi od stadijuma bolesti, agresivnosti tumora i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Kod spororastućih tumora niskog rizika nekada je dovoljno aktivno praćenje, dok ostale mogućnosti uključuju hirurško uklanjanje prostate, zračenje, hormonsku terapiju, hemioterapiju, imunoterapiju i ciljanu terapiju.

Rak prostate najčešće metastazira u kosti i limfne čvorove, ali može da se proširi i na jetru, pluća, mozak i druge organe.