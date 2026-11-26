Simptomi raka prostate koji je odneo gitaristu grupe Duran Duran: Bolest dugo napreduje neprimetno
- Endi Tejlor, gitarista Duran Durana, preminuo je u 65. godini nakon višegodišnje borbe sa metastatskim rakom prostate, dijagnostikovanim pre osam godina.
- Rak prostate u ranoj fazi često nema simptome, a kasnije mogu da se jave učestalo mokrenje, slab mlaz urina, bol pri mokrenju i krv u mokraći ili semenoj tečnosti.
Endi Tejlor, gitarista i nekadašnji član legendarne britanske grupe Duran Duran, preminuo je 23. novembra u 65. godini nakon višegodišnje borbe sa rakom prostate. Metastatski rak prostate u četvrtom stadijumu dijagnostikovan mu je pre osam godina, a o svojoj bolesti javno je progovorio 2022.
Rak prostate jedan je od najčešćih malignih tumora kod muškaraca. Razvija se u prostati, maloj žlezdi smeštenoj ispod mokraćne bešike, koja učestvuje u stvaranju semene tečnosti. Iako većina tumora prostate raste sporo, pojedini oblici bolesti veoma su agresivni, brzo se šire i znatno teže se leče.
Simptomi raka prostate
Rak prostate u ranoj fazi retko izaziva simptome, a kako bolest napreduje, mogu da se jave sledeće tegobe:
- učestalo i urgentno mokrenje, naročito noću
slab ili isprekidan mlaz urina
bol ili peckanje prilikom mokrenja
nemogućnost zadržavanja mokraće
bolna ejakulacija i erektilna disfunkcija
krv u mokraći ili semenoj tečnosti
bol u donjem delu leđa, kukovima ili grudima.
Ovi simptomi mogu da budu posledica i drugih oboljenja, ali zahtevaju pregled urologa.
Ko je najviše ugrožen?
Rizik od raka prostate raste nakon 50. godine, a oko 60 odsto slučajeva dijagnostikuje se kod muškaraca starijih od 65 godina. Muškarci čiji bliski srodnici imaju rak prostate izloženi su dva do tri puta većem riziku od obolevanja. Rizik povećavaju i određene nasledne genetske mutacije, uključujući BRCA1 i BRCA2.
Kako se otkriva?
U otkrivanju raka prostate važnu ulogu imaju digitorektalni pregled i određivanje nivoa prostata specifičnog antigena (PSA) u krvi. Povišene vrednosti PSA ne znače nužno da osoba ima rak, jer mogu da budu posledica benignog uvećanja ili zapaljenja prostate. U dijagnostici se koriste i magnetna rezonanca i transrektalni ultrazvuk, dok se konačna dijagnoza postavlja biopsijom.
Lečenje i prognoza
Izbor terapije zavisi od stadijuma bolesti, agresivnosti tumora i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Kod spororastućih tumora niskog rizika nekada je dovoljno aktivno praćenje, dok ostale mogućnosti uključuju hirurško uklanjanje prostate, zračenje, hormonsku terapiju, hemioterapiju, imunoterapiju i ciljanu terapiju.
Rak prostate najčešće metastazira u kosti i limfne čvorove, ali može da se proširi i na jetru, pluća, mozak i druge organe.
Prema podacima Klivlend klinike, petogodišnje preživljavanje kod muškaraca kojima je rak prostate otkriven pre nego što se proširio iznosi oko 99 odsto, dok kod pacijenata sa metastatskim rakom prostate iznosi oko 32 odsto.
Izvor: Clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs