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Dešava se da se simptomi gripa tumače kao umor ili obična prehlada

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Grip je bolest koja se često povezuje sa visokom telesnom temperaturom, drhtavicom i bolovima u celom telu. Ipak, ova virusna infekcija ne mora uvek da bude praćena povišenom telesnom temperaturom, navode stručnjaci. Pojedine osobe mogu da imaju izražene tegobe, a da toplomer pokazuje normalne vrednosti.

Zbog toga se dešava se simptomi gripa tumače kao umor ili obična prehlada. Prepoznavanje ostalih znakova infekcije važno je i zbog pravovremenog lečenja, ali i sprečavanja daljeg širenja virusa.

Kako je moguće da imate grip, a ne temperaturu?

Povišena temperatura predstavlja jedan od načina na koji se organizam brani od virusnih infekcija. Međutim, imunski odgovor nije kod svih ljudi isti, pa se grip može razviti i bez ovog karakterističnog simptoma.

Temperatura viša od 38 stepeni Celzijusa uglavnom se smatra groznicom, a kod dece može dostići i 40,6 stepeni. Uz nju se često javljaju preznojavanje, drhtavica, bolovi u mišićima, iscrpljenost i opšta slabost.

Kada temperatura izostane, ostale tegobe i dalje mogu biti prisutne. Nekada su blaže, ali mogu biti i veoma izražene, zbog čega normalna temperatura nije dovoljan razlog da isključimo mogućnost gripa.

Temperatura viša od 38 stepeni Celzijusa uglavnom se smatra groznicom Foto: Shutterstock

Na koje simptome obratiti pažnju?

Grip je infekcija koja prvenstveno zahvata disajne puteve, uključujući nos, grlo i bronhije. Ipak, njegovo dejstvo ne mora da se zadrži samo na respiratornom sistemu, već može izazvati tegobe koje utiču na čitav organizam.

Među najčešćim simptomima gripa bez temperature izdvajaju se: izrazit umor i osećaj iscrpljenosti, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, grebanje i bol u grlu, suv, nadražajni kašalj, zapušen nos, pojačano curenje iz nosa. Mučnina, povraćanje i proliv, posebno su prisutini kod dece.

Jedna od karakteristika gripa jeste nagli početak. Tegobe se mogu pojaviti u kratkom periodu i brzo postati intenzivne, čak i kada nema povišene temperature.

Kako prepoznati grip kod dece ako nemaju temperaturu?

Roditelji često očekuju da će se grip ispoljiti visokom temperaturom, ali kod dece treba pratiti i promene u ponašanju i opštem stanju.

Pored kašlja i bolova, na infekciju mogu ukazivati: iznenadna iscrpljenost i neuobičajena mirnoća, razdražljivost i promena ponašanja, odbijanje vode i drugih tečnosti, ubrzano disanje, bledilo ili promenjena boja kože, lombinacija kašlja, bolova i izraženog umora.

Kod dece se mogu javiti i probavne tegobe, poput mučnine, povraćanja i proliva. Ukoliko se stanje pogoršava, potrebno je obratiti se pedijatru.

Pored kašlja i bolova, na infekciju mogu ukazivati: iznenadna iscrpljenost Foto: Shutterstock

Grip ili obična prehlada?

Pošto obe bolesti zahvataju disajne puteve, grip i prehlada mogu imati slične simptome. Ipak, postoje određene razlike koje mogu pomoći u njihovom razlikovanju.

Grip obično počinje naglo, a tegobe su često izraženije. Osoba može u kratkom roku osetiti veliku slabost, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolju i intenzivan kašalj.

Prehlada se, s druge strane, uglavnom razvija postepeno. Najčešće dominiraju kijanje, zapušen nos i curenje iz nosa, dok su opšta slabost i bolovi obično manje izraženi.

Važno je znati da odsustvo temperature ne isključuje grip. Ova infekcija može imati različite kliničke manifestacije, a komplikacije su naročito moguće kod osoba sa oslabljenim imunitetom.

Važno je znati da odsustvo temperature ne isključuje grip Foto: Shutterstock

Kako se leči grip bez temperature?

U većini slučajeva oporavak se može odvijati kod kuće. Najvažnije je obezbediti dovoljno odmora i unositi odgovarajuću količinu tečnosti. Voda, supe i biljni čajevi mogu pomoći u održavanju hidratacije tokom bolesti. Organizam se najčešće sam izbori sa virusom, a simptomi se povlače tokom nekoliko dana do nedelju dana.

Ipak, kod osoba sa izraženijim tegobama ili povećanim rizikom od komplikacija lekar može preporučiti antivirusnu terapiju. Ovi lekovi imaju efekat ukoliko se započne terapija tokom prvih 24 do 48 sati od pojave simptoma.

Voda, supe i biljni čajevi mogu pomoći u održavanju hidratacije tokom bolesti Foto: Shutterstock

Koji simptomi zahtevaju hitnu reakciju?

Iako se većina obolelih oporavi bez ozbiljnijih posledica, određeni simptomi mogu ukazivati na komplikacije i zahtevaju lekarsku procenu.

Posebno je važno potražiti pomoć ako se javi otežano disanje, bol u grudima ili stomaku, izražena vrtoglavica, zbunjenost, uporno povraćanje, ponovno pogoršanje stanja nakon početnog poboljšanja.