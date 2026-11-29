Pacijent otežano ili ubrzano diše i oseća da nema vazduha

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Pleuritis je zapaljenje plućne maramice, odnosno membrane koja oblaže unutrašnjost grudnog koša i prekriva pluća. Ovo stanje je praćeno oštrim i probadajućim bolom u grudima, koji je posebno jak pri dubokom disanju, kijanju ili kašljanju. Pacijent otežano ili ubrzano diše i oseća da nema vazduha. Upala plućne maramice uglavnom je posledica virusne ili bakterijske infekcije, bolesti pluća, ali i nekih autoimunih oboljenja.

Lekari upozoravaju da, ako osetite bol u grudima, obavezno treba da se javite u najbližu službu hitne medicinske pomoći. Neki uzroci bola u grudima mogu biti opasni po život.

Kako dolazi do pleuritisa?

Pluća i unutrašnja strana grudnog koša obloženi su tankom membranom koja se naziva pleura. Između njenih listova nalazi se mala količina tečnosti koja omogućava da oni glatko klize jedan preko drugog tokom udisaja i izdisaja, slično kao što ulje podmazuje pokretne delove mašine.

Kada se pleura, to jest plućna maramica koja oblaže grudni koš, upali, pokreti grudnog koša tokom disanja mogu da izazovu bol. Tada se govori o upali plućne maramice.

Pleuritični bol

Glavni simptom pleuritisa je bol u grudima, poznat i kao pleuritični bol. Ovaj bol je oštar, probadajući i javlja se na određenom mestu u grudima. Pojačava se prilikom dubokog udaha ili kašlja, ponekad se širi ka ramenu ili leđima i može da dovede do toga da osoba pažljivije diše i guta kako bi izbegla bol.

Javljaju se i otežano disanje, kašalj, povišena telesna temperatura i izražen umor.

Ovaj bol je oštar, probadajući i javlja se na određenom mestu u grudima Foto: Shutterstock

Uzroci pleuritisa

Najčešći uzrok pleuritisa su virusi, poput virusa gripa, bakterije ili druge infekcije pluća. Infekcije mogu izazvati zapaljenje pleure, što dovodi do bola u grudima prilikom širenja pluća tokom udaha.

Pleuritis mogu izazvati i autoimune bolesti, poput lupusa, reumatoidnog artritisa ili inflamatornih bolesti creva. Upala plućne maramice nekada je posledica bolesti pluća ili pleure, poput upale pluća, raka pluća, mezotelioma ili azbestoze, bolesti pluća zbog dugotrajnog izlaganja azbestu. Javlja se i posle operacije ili povrede grudnog koša, kao i posle preloma rebara. Upala plućne maramice moguća je i kod krvnog ugruška u plućima (plućne embolije), kod bolesti srpastih ćelija i posle upotrebe određenih lekova, kao što su hidralazin, izoniazid i prokainamid.

Faktori rizika

Svako može dobiti pleuritis, ali rizik je veći kod osoba koje:

- Imaju više od 65 godina.

- Imaju oboljenje koje izaziva zapaljenske procese u organizmu, poput autoimune bolesti.

- Uzimaju lekove koji mogu izazvati zapaljenske reakcije u organizmu.

- Imaju tumore ili ožiljne promene na plućima.

Može da dođe i do nakupljanja gnoja oko pluća (empiem), infekcije, odnosno upale pluća. Foto: Shutterstock

Komplikacije

Moguće komplikacije upale plućne maramice su delimično kolabiranje pluća (atelektaza), nakupljanje prekomerne količine tečnosti oko pluća (pleuralni izliv). Može da dođe i do nakupljanja gnoja oko pluća (empiem), infekcije, odnosno upale pluća.

Kako lekari dijagnostikuju pleuritis?

Da bi postavio dijagnozu pleuritisa, lekar će stetoskopom poslušati pluća i uzeti podatke o vašem zdravstvenom stanju. Postaviće vam pitanja o bolu – gde se javlja, kakvog je karaktera i šta ga pogoršava.

Lekar može preporučiti i snimanja ili dodatne dijagnostičke preglede, kao što su:

- Analize krvi, radi otkrivanja znakova infekcije ili autoimunih oboljenja.

- Elektrokardiogram (EKG), kako bi se isključila oboljenja srca.

- Dijagnostička snimanja, poput rendgenskog snimka grudnog koša ili kompjuterizovane tomografije (CT), radi provere stanja pluća i srca.

- Analiza tečnosti dobijene torakocentezom, kako bi se utvrdilo prisustvo infekcije ili drugih mogućih uzroka.

- Torakoskopija, postupak kojim lekar može da pregleda unutrašnjost grudnog koša i plućnu maramicu.

Stanje se leči lekovima protiv infekcija, poput antibiotika ili antimikotika Foto: Shutterstock

Kako se leči upala plućne maramice?

Lečenje upale plućne maramice zavisi od uzroka. Lekar će se usmeriti na lečenje osnovnog oboljenja koje je izazvalo zapaljenje.

Stanje se leči lekovima protiv infekcija, poput antibiotika ili antimikotika. Primenjuju se i lekovi protiv bolova, kao što su ibuprofen, naproksen i paracetamol, ili kortikosteroidi. U nekim slučajevima potrebno je uklanjanje nakupljene tečnosti (torakocenteza), što može da ublaži bolove.

Kada se obratiti lekaru?

Ako imate bol u grudima čiji uzrok nije poznat, pozovite hitnu pomoć ili odmah idite u najbližu službu hitne medicinske pomoći. Neki uzroci bola u grudima zahtevaju hitno lečenje.

Prognoza zavisi od uzroka zapaljenja plućne maramice. Ako je pleuritis posledica infekcije, trebalo bi da se povuče kako se zdravstveno stanje bude poboljšavalo. Međutim, ako ga izaziva hronično oboljenje, poput raka ili autoimune bolesti, postoji mogućnost da se upala plućne maramice ponovo javi.

Lekari napominju da oštar, probadajući bol koji prati pleuritis može biti neprijatan i uznemirujući. Ipak, ne morate da trpite tegobe. Dok se leči osnovni uzrok pleuritisa, u saradnji sa lekarom možete pronaći odgovarajući način za ublažavanje bola.