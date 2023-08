PAD STOPALA JE PRATEĆI SIMPTOM MULTIPLA SKLEROZE: Evo kako da se borite sa ovim problemom

Kako bi olakšali sebi hod i izbegli nezgode, osobe sa MS koje se susreću sa ovim simptomom često podižu koleno pri hodu, kao da se penju uz stepenice, što zahteva veći napor i energiju pa se brže i umore. Međutim, ovakav hod dovodi do bolova u kukovima i donjem delu leđa, ali i do stezanja mišića i problema sa ravnotežom, piše https://neuronet.rs/

Šta uzrokuje pad stopala?

Kod osoba sa MS, pad stopala je uzrokovan slabljenjem skočnog zgloba ili oštećenjem nerva u donjem ekstremitetu koji prenosi signale ka mozgu, što dovodi do loše koordinacije noge i skočnog zgloba i problema sa hodanjem. Kada dođe do loše koordinacije između mozga i mišića noge i zgloba, stopalo ne može da se podigne do adekvatnog ugla kako bismo napravili korak, već dolazi do pada prstiju tako da se oni povlače po podu, kače za neravnine na podu ili uzrokuju totalnu ukočenost stopala. Drugi simptomi MS mogu da otežaju ili čak i izazovu pad stopala. Utrnulost i drugi poremećaji u senzitivitetu stopala mogu da dovedu do toga da ne osećate pod. Slabost i spazmi mišića noge doprinose slabijoj kontroli noge, a samim tim i izazivaju pad stopala.

Terapija je individualna

Ako vam se pojavi simptom pada stopala obavezno se odmah javite vašem lekaru, kako bi vam dao uput za neurologa. Pad stopala može uspešno da se leči pravilnom terapijom i izmenama u životnim navikama, ali kao što svaka osoba ima različite simptome MS, tako je i terapija ovog simptoma individualna za svaku osobu sa MS.

Fizioterapeut može da vam da savete o adekvatnim vežbama za jačanje mičića stopala i skočnog zgloba. Osim toga, može vam dati i određene vežbe za tretiranje drugih simptoma koji možda izazivaju pad stopala, poput spazma ili drugih komplikacija. Osim vežbi, fizioterapetu može da vam preporuči i određene sprave koje mogu da vam pomognu za jačanje i korekciju stopala. Ortoze za skočni zglob i stopalo Ortoza za skočni zglob i stopalo (AFO), takođe poznata i kao longeta, je uređaj napravljen od plastike ili karbonskih vlakana, koji se nosi na donjem delu noge, i služi za pravilno pozicioniranje stopala i skočnog zgloba tokom hodanja. Ortoza se obično fiksira direkt na kožu, kako bi osoba koja je nosi mogla da obuje čarapu preko nje, i obuče pantalone sa dugačkim nogavicama. Vaš lekar opšte prakse će vas uputiti kod ortopeda ako misli da vam ortoza može biti od pomoći.

Kako se boriti sa padom stopala? • udobna i pogodna obuća može da pruži podršku stopalu i umanji vučenje istog po podu • preporučuje se obuća sa pertlama ili čičak trakom jer može da se podešava stopalu, dok se savetuje izbegavanje slip-on obuće jer se vremenom raširi i otežava hodanje • čizme su pogodne jer pružaju dodatnu podršku skočnom zglobu • izbegavajte glomaznu i tešku obuću koja će dodatno umoriti vaše mišiće • budite svesni vašeg okruženja kada hodate, koncentrišite se i budite na oprezu • unapred planirajte kretanje, uzimajući u obzir potencijalne rizike i prepreke • u svakoj kući postoji određena količina prepreka, ali gledajte da su vam “glavne rute” u kući prohodne, bez rizika i prepreka • Izbegavajte korišćenje manjih tepiha i staza u kući, a ako baš morate da ih koristite ispod njih uvek stavite lepak trake za tepihe kako biste izbegli klizanje, pogotovu u kupatilu • kablove po kući fiksirajte za lajsne od parketa, ili ih zalepite tako da izbegnete saplitanje

Izvor: Neuronet