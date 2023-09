5 ZNAKOVA NA UŠIMA ZBOG KOJIH ODMAH MORATE KOD LEKARA: Jedan ima veze sa mutacijom gena koji je povezan s rakom dojke

Neki simptomi i znaci koji se pojavljuju na ušima mogu ukazivati na probleme zbog kojih bi trebalo da posetite lekara, prenosi Mirror.

- Od svraba do viška voska, stanje vaših ušiju može vam ukazati kada treba da uradite dodatne preglede - kaže Kejtlin Foli, klinički audiolog u South Shore Hearing Center.

Svrab u ušima mogući znak ekcema

Možda nećete pridavati veliku pažnju ukoliko vas svrbe uši, ali ispostavilo se da bi to mogao biti znak nekog dubljeg problema, ukoliko svrab ne nestane.

- To je verovatno znak ekcema ili gljivične infekcije koja se često javlja u spoljašnjem uhu, od ušnog kanala do bubne opne. Može izazvati upalu oba uha, što dovodi do suve kože koja svrbi - i pojave mogućeg sekreta neprijatnog mirisa - kaže Foley.

Ekcem uha može biti izuzetno iritantan i varira od blage suvoće do velike boli. U svakom slučaju, trebalo bi da rešite problem što je pre moguće tako što ćete prvo posetiti svog lekara opšte prakse.

Šum u ušima može ukazivati sa infekciju uha ili početak menopauze foto: Profimedia

Šum u ušima ukazuje na početak menopauze

Tinitus, tj. šum u ušima ne mora biti znak nečeg ozbiljnog i može proći brzo, sam od sebe. Međutim, prema Kejtlin, to bi mogao biti simptom nekih dubljih problema. Šum može ukazivati sa infekciju uha ili početak menopauze.

Još jedno stanje zbog kog se može javiti zujanje u ušima je Menierova bolest, stanje unutrašnjeg uha koje može uticati na ravnotežu i sluh. Ostali simptomi uključuju osećaj vrtoglavice, gubitak ravnoteže i sluha, osećaj pritiska duboko u uhu ili mučninu. Ako imate bilo koji od ovih simptoma, trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom.

Vlažan, lepljiv ušni vosak može biti povezan sa rakom dojke

Ušni vosak je normalan i obično ispada sam - ali ako ima vlažnu i lepljivu strukturu, može biti znak nekog drugog problema. Studije su otkrile da vlažan, lepljiv ušni vosak može biti povezan sa mutacijom gena ABCC11 koji je povezan sa rakom dojke, kaže Kejtlin Foley.

Studija je otkrila da Japanke koje imaju problem sa vlažnim ušnim voskom imaju veći rizik od razvoja raka dojke od onih sa suvim ušnim voskom.

Međutim, to ne znači nužno da ako imate rak dojke ćete razviti ovaj simptom, ili da imate rak dojke ako imate ovakav ušni vosak. Na prirodu voska iz uha utiču naravno i geni. Vlažan ušni vosak je češći kod ljudi afričkog ili evropskog porekla, dok je suv češći kod ljudi azijskog porekla. Ako ste zabrinuti, uvek je najbolje da razgovarate sa svojim lekarom.

Izrasline na uhu mogu biti znak problema sa bubrezima foto: Profimedia

Nabori na ušnim školjkama - veći rizik od koronarnih oboljenja

Ako ste mlađi od 60 godina i imate dijagonalni nabor preko ušne resice, to bi moglo značiti da ste u većem riziku od bolesti koronarne arterije (CAD), što može izazvati srčani udar, prema nekim studijama.

Dijagonalna bora, poznata i kao 'Frankov znak', viđena je kod Stivena Spilberga i Džordža K Buša.

Međutim, važno je znati da to nije siguran pokazatelj da neko ima bolest. Drugi, češći simptomi srčanih oboljenja su bol u grudima, kratak dah, bol u celom telu, osećaj nesvestice ili mučnina.

Izrasline na uhu - moguć znak problema sa bubrezima

Ako imate bilo kakve mrlje na koži ili male izrasline na uhu, možda vas to ne zabrinjava u početku, ali ispostavilo se da bi to moglo biti povezano sa problemima sa bubrezima.

Prema studiji British Medical Journala, ovo je posebno tačno u slučaju novorođenih beba. Lekarima bi to mogao da bude znak da je potrebno da urade dodatne zdravstvene testove bubrega kod novorođenčeta. Prema NHS-u, oznake na koži su obično bezopasne, ali trebalo bi da posetite lekara ukoliko se uvečaju, postanu bolne ili počnu da krvare, ili ako se pojave u velikom broju.

(kurir.rs/ordinacija.vecernji.hr/mirror.co.uk)