ŠIRI SE EPIDEMIJA RAKA GRLA: Oralni intimni odnosi su glavni krivac, kažu lekari

U protekle dve decenije na Zapadu je došlo do porasta obolelih od raka grla u velikoj meri da je to označeno kao epidemija. Ovo oboljenje uzrokovano je HPV virusom koji se prenosi seksualnim putem i uzročnik je više vrsta raka. Međutim, pojedine grupe su u većem rizik.

SAD i Velika Britanija pate od "epidemije" raka grla, a stručnjaci ukazuju na oralni seks kao jednog od glavnih krivaca, navodi Dejli mejl. Dr Hišam Mehana sa Univerziteta u Birmingemu kaže da je 70 odsto slučajeva raka grla uzrokovano humanim papiloma virusom (HPV), koji se prenosi seksualnim putem i koji je povezan sa nekoliko oblika raka. Dr Mehana objašnjava da ljudi koji često menjaju partnere za oralni seks imaju do devet puta veći rizik od razvoja raka grla, prenosi portal miss7zdrava.24sata.hr.

Nizak obuhvat vakcinacijom protiv HPV-a

Iako postoji vakcina protiv HPV-a, primilo ju je samo 54 odsto Amerikanaca, što je daleko ispod cifre od 80 odsto za koju se veruje da je prag koji garantuje smanjenu transmisiju. Dr Mehana je za magazin The Conversation rekla da je tokom protekle dve decenije došlo do naglog porasta raka grla na Zapadu, do te mere da su to neki nazvali epidemijom. Došlo je do velikog porasta specifične vrste raka grla zvanog orofaringealni karcinom ili karcinom skvamoznih ćelija orofarinksa. Ova vrsta raka se odnosi na rak krajnika, korena jezika (zadnja trećina jezika), mekog nepca i zadnjeg i bočnog zida ždrela, prema HeMED-u.

Za rak orofaringealnog karcinoma glavni faktor rizika je broj seksualnih partnera foto: Profimedia

Rizik 8,5 puta veći kod osoba sa šesti ili više partnera

- HPV se prenosi polnim putem. Za rak orofaringealnog karcinoma glavni faktor rizika je broj seksualnih partnera, posebno onih sa kojima osoba ima oralni seks - kaže dr Mehana i dodaje: Oni sa šest ili više partnera u oralnom seksu imaju 8,5 puta veću verovatnoću da razviju rak orofaringeusa od onih koji ne praktikuju oralni seks.

Više od 50.000 slučajeva oralnog ili faringealnog karcinoma dijagnostikuje se u SAD svake godine, što uzrokuje više od 10.000 smrtnih slučajeva godišnje. Međutim, prema Američkom društvu za rak, broj slučajeva se povećava.

Lekari su otkrili da je oralni seks najveći faktor rizika, čak i veći od pušenja, konzumiranja alkohola i nezdrave ishrane, a sve zato što može dovesti do infekcije HPV-om u zadnjem delu grla ili blizu krajnika.

većini slučajeva takve infekcije prolaze same, ali ponekad mogu da opstanu i izazovu rak. Naučnici sa NIU Langone procenjuju da je čak 70 odsto slučajeva raka grla uzrokovano HPV infekcijama.

HPV infekcija se može dokazati u čak 99,7 odsto slučajeva raka grlića materice foto: Shutterstock, Ilustracija

HPV izaziva nekoliko vrsta karcinoma

Nijedan tip raka nema tako jaku uzročno-posledičnu vezu sa uzrokom koji je danas poznat kao humani papiloma virus i rak grlića materice, pa se HPV infekcija može dokazati u čak 99,7 odsto slučajeva raka grlića materice. Kada HPV infekcija ne nestane, može izazvati zdravstvene probleme kao što su genitalne bradavice i rak. HPV može izazvati rak grlića materice i druge oblike raka, uključujući rak vulve, vagine, penisa ili anusa.

Poznato je više od 150 tipova HPV-a, od kojih 15 izaziva rak grlića materice. Visokorizični HPV tipovi su 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. HPV tipovi 6 i 11 niskog rizika izazivaju oko 90 procenata genitalnih bradavica kod žena i muškaraca. Da bi se sprečila HPV infekcija koja može da se razvije u rak, neophodno je praktikovati bezbedan seks koristeći kondom ili lateks barijeru poznatu kao zubna brana koja sprečava razmenu telesnih tečnosti tokom oralnog seksa.

