HEPATITIS C MOŽE DA SE IZLEČI: Suočenje s bolešću lakše od bega od nje, poručuju stručnjaci

Hepatitis C je zarazna, zapaljenska bolest jetre, izazvana virusom hepatitisa C (HCV). Zbog činjenice da hepatitis C mnoge osobe nose sa sobom, a da to i ne znaju, preporuka lekara je da se svako bar jednom u životu testira na prisustvo ovog virusa, kako bi trajno izlečenje bilo moguće

Pravovremenim otkrivanjem prisustva hepatitisa C, mogu se prevenirati ozbiljnija zdravstvena oboljenja poput ciroze i karcinoma jetre kao posledice koju on može izazvati.

Neopravdan strah i stigmatizacija, mogu biti kamen spoticanja, kada su u pitanju pravovremena dijagnostika i lečenje hepatitisa.

Rizična ponašanja takođe mogu dovesti do infekcije, a da toga nismo svesni. Kako bi se podstakao što veći broj osoba na testiranje i otkrivanje prisustva virusa hepatitisa C u Srbiji, ali i izborio protiv stigmatizacije i straha, održana je konferencija za medije pod sloganom „U strahu su velike oči, ali hepatitis C može da se izleči!" u hotelu Envoy u Beogradu.

Na konferenciji su učestvovali Ivana Dragojević, predsednica Udruženja pacijenata sa bolestima jetre „Hronos“ i podpredsednica Evropskog udruženja pacijenata sa bolestima jetre ELPA, profesorka dr Ivana Milošević, infektolog, gastroenterohepatolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, i predsednica Republičke stručne komisije za zarazne bolesti, dr Irena Đorđević, psihijatar i psihoterapeut, KPB „Laza Lazarević“, doc. dr sci. med. Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva i Milica Ignjatović, specijalista medicinske estetike.

foto: Privatna Arhiva

"Neću da odem da se pregledam da mi nešto ne nađu"

- Oni ljudi koji izbegavaju da se testiraju na prisustvo hepatitisa C, najčešće se plaše toga da im ne bude dijagnostikovan virus i to je nešto što je karakteristično za rečenicu: "Neću da odem da se pregledam da mi nešto ne nađu." Ali, istovremeno te osobe, kada oboljenje otkriju govore da im je bilo mnogo lakše kada su se suočili sa bolešću, nego kada su se od nje plašili. U momentima kada se osoba suoči sa nekom dijagnozom, nama je potrebno da imamo predvidljive uslove, kako bismo imali sigurnost. Zdravstveni sistem ima već veoma dobro razrađene korake i to na nekom nivou daje sigurnost ljudima, zato je važno testirati se na prisustvo virusa, doći do dijagnoze, znati koji su sledeći koraci, posebno sada kada imamo sva moguća saznanja i kada vidimo koliko je hepatitis C izlečivo oboljenje. Bitno je da o tome govorimo, jer bez obzira da li oboljenje imamo ili ne, svoju vrednost nikada ne bi trebalo da dovodimo u pitanje, rekla je dr Irena Đorđević, psihijatar i psihoterapeut, KPB „Laza Lazarević“, i poručila da i danas vladaju stigma i strah kod ljudi od infektivnog oboljenja, i da o tome moramo razmišljati, jer je hepatitis C bolest, koja se može izlečiti pravovremenim otkrivanjem.

Dokazana je veza između neplodnosti i hepatitisa C

Doc. dr sci. med. Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva je rekao da se ginekolozi uglavnom susreću sa pacijentkinjama koje imaju virus hepatitisa C, tek u procesu lečenja steriliteta kod trudnica i kod porođaja. - Po zakonu, sve pacijentkinje koje se podvrgnu procesu vantelesne oplodnje u obavezi su da se testiraju na hepatitise C i B, HIV i ostale seksualno prenosive bolesti. Na osnovu kliničke studije koja je obavljena 2017. godine u SAD, dokazana je veza između infertiliteta i hepatitisa C. Veliki broj pacijentkinja koje su imale infekciju u akutnoj fazi hepatitisom C, imale su naglo otkazivanje funkcije jajnika. Takođe, studija je pokazala da je fertilna sposobnost kod žena duplo manja kod žena koje boluju ili koje su bolovale od hepatitisa C. Ono što je bitan apel ginekologa ženama koje se odluče da ostanu u drugom stanju, jeste da se prvo testiraju na prisustvo virusa hepatitisa C, jer lečenje ne možemo započeti i obavljati tokom trudnoće, te se i problemom steriliteta kod žena možemo baviti tek nakon nekoliko meseci od izlečenja od hepatitisa C“, istakao je doc. dr sci. med. Radomir Aničić.

foto: Privatna Arhiva

Oprez pri odlasku u centre za estetiku

Milica Ignjatović, specijalista medicinske estetike navela je da je neophodno podići svest kod korisnika kozmetičkih usluga, da vode računa u koje centre odlaze i koje su te procedure gde moraju da provere ko ih pruža, kao i kakvi su higijenski uslovi u centrima. - Takođe, bitna je i lična odgovornost onih koji pružaju te usluge, jer ona mora biti na visokom nivou. Kako bismo to postigli, važno je da u centrima za kozmetičke usluge rade visokoobrazovani kadrovi kao što su strukovni medicinski estetičari kozmetičari ili kozmetički tehničari, koji imaju potrebna znanja i vode računa o svojoj opremi, načinu izvođenja usluga, kao i obezbeđivanju sigurnih estetskih procedura, prevashodno u cilju zdravstvene zaštite korisnika usluga i sebe.

Alarmantna statistika

Istovremeno se podsećamo i da je u svetu više od 1,1 miliona života izgubljeno svake godine zbog posledica infekcije hepatitisom B i C, dok svakih 30 sekundi u svetu jedna osoba izgubi život od posledica bolesti povezanih sa hepatitisom. Virus je ipak moguće trajno odstraniti iz organizma ranim otkrivanjem i adekvatnom antivirusnom terapijom, ukoliko se na vreme testiramo i savladamo neopravdan strah i stigmatizaciju.