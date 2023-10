LJUDI SE DANAS POGREŠNO TESTIRAJU NA KORONU JER RADE OVO! Infektolog otkrio: Novi sojevi kovida nisu nužno SLABIJI

Srbija i dalje beleži rast broja zaraženih korona virusom i to je prvi pokazatelj da ne treba da se opuštamo. U prilog tome ide i činjenica da se već govori o dvovalentnoj vakcini za novi soj korona virusa koji se testira u SAD.

foto: Kurir Televizija

Prof. dr Eleonora Gvozdenović, specijalista infektologije, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o koroni i njenim novim sojevima.

- Tek kada se čovek oporavi možemo reći bolovao je od nečega. Međutim, još uvek nisu otvorene ambulante za koronu i postoji taj problem među ljudima da ih jednostavno upućuju da kupuju reagense u apoteci i da se samI testiraju. Oni su vrlo pouzdani ako se dobro uzme materijal. Ali vi ne znate ako prvi put to radite da taj materijal mora da se uzme malo grublje nego što bi vi sebi to uzeli. Vi bi bilo nežni prema sebi, dok bi profesionalci bili malo grublji - rekla je Gvozdenović.

01:51 LJUDI SE DANAS TESTIRAJU SAMI NA KORONU I TO RADE POGREŠNO! Infektolog otkrio: Novi sojevi kovida nisu nužno SLABIJI

Gvozdenović je potom otkrila da li su nove varijante virusa nužno i slabije ako govorimo o simptomima.

- Novi sojevi korone nisu nužno i slabiji. Tako se desilo sa nekim epidemijama gripa da su kasnije bili slabiji i tome se nadamo. Međutim i ti slabiji sojevi gripa su izazivali zapaljenja pluća i dovodili su do srtnog ishoda kod osoba koje su bile bolesni od nekih hroničnih bolesti srca i pluća. Onda kada se desi da se grip nakalemi na to, to je dovodilo i do smrtnih ishoda - istakla je.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:51 NOVI SOJ KORONA VIRUSA U SRBIJI! Stojanović: Svi koji su bili u inostranstvu, čim primete simptome treba ODMAH da se jave lekaru!