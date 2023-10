5 SIMPTOMA UPALE SLEPOG CREVA: Čim ih prepoznate javite se lekaru jer ako PUKNE nikako nije dobro

Upala slepog creva jedan je od najčešćih abdominalnih hitnih slučajeva širom sveta, a najčešće ga prepoznajemo po simptomima kao što su bol u donjem desnom kvadrantu trbuha, trnjenje desne noge povezano s bolom u donjem desnom delu stomaka, mučnina i povraćanje, visoka temperatura, a zbog bolova često dođe do visokog pritiska

Pitali smo dr Ivana Đurića, lekara opšte prakse gde se nalazi slepo crevo i kakva je zaista njegova uloga?

- Zamislite naš stomak kao kvadrat koji u sebi ima šest manjih kvadrata. Slepo crevo se nalazi u donjem desnom kvadratu. Povezano je sa debelim crevo i ima izgled crvuljka dužine od pet do 10 cm, a širine šest do osam milimetara.

Skladište za dobre bakterije ili nepotreban organ?

Ni funkcija slepog creva, ističe naš sagovornik, nije sasvim jasna.

- Naučnici pretpostavljaju da ono služi kao skladište za dobre bakterije koje treba da nadomeste gubitak bakterija iz creva. Recimo, ako neko boluje od dijareje, velikim brojem stolica se gubi normalna crvena flora. Po prestanku dijareje, dobre bakterije iz slepog creva izlaze i obnavljaju izgubljenu floru creva. S druge strane, neki naučnici smatraju da je slepo crevo nepotreban organ i da se njegovim vađenjem ništa ne gubi - objašnjava dr Đurić.

Zašto se slepo crevo upali?

Upala slepog creva nastaje onoga trenutka kada dođe do zapušenja ulaza u slepo crevo iz bilo kog razloga.

- Zapušenje može da nastane zbog stolice, tumora, upale limfnog tkiva, žučnih kamenčića.

Kada dolazi do pucanja slepog creva?

Jednom kada dođe do upale slepog creva, ono natiče i vremenom dolazi do smanjivanja cirkulacije krvi u njemu, što zbog samog otoka, što zbog eventualno postojanja stranog tela koje pritiska krvne sudove. - Tada dolazi do odumiranja tkiva slepog creva, pucanja zidova i izlivanja sadržaja u stomačnu duplju. Jednom izliven sadržaj u stomačnu duplju dalje širi upalu po stomaku i predstavlja opasnost po život - kaže dr Đurić i navodi 5 simptoma upale slepog creva:

Bol u desnom donjem kvadrantu stomaka Trnjenje desne noge povezano sa bolom u donjem desnom delu stomaka Mučnina i povraćanje Visoka temperatura Zbog bolova često dođe do visokog pritiska

Šta se dešava ako dođe do pucanja slepog creva?

Ukoliko dođe do pucanja slepog creva javlja se jak bol u celom stomaku:

Stomak postaje tvrd i bolan na najmanji dodir Pacijent izgleda bledo preznojeno i uplašeno Bol kod upale slepog creva je često nejasan, pogotovo kod dece. Zavisi i od samog položaja slepog creva, jer ono može da bude i na drugom poloažju

NAPOMENA: Vrlo često se upala slepog creva poveže sa izbacivanjem peska iz mokraćne bešike zato uvek treba biti oprezan kada postoji bol u donjem delu stomaka.

Kako se potvrđuje problem sa slepim crevom?

Dokazivanje da postoji upala slepog creva se najviše zasniva na: 1) Pregledu stomaka i pipanju celog stomaka u potrazi za bolovima 2) Slanje pacijenta da uradi brzu krvnu sliku, leukocitnu formulu i urin 3) Merenje rektalne temperature ukoliko je to moguće (veća je za 1 stepen Celzijusa od temperature merene ispod pazuha) 4) Ultrazvuku stomaka 5) Ukoliko je izvodljivo pregled stomaka skenerom

Kako se leči upala slepog creva?

Postoje dve teorije lečenja slepog creva:

Jedna insistira na hiruškom vađenju slepog creva čime se problem slepog creva trajno eliminiše. Može da se uradi standardnom operacijom ili laparsokopsim aparatom. Period potpunog oporavka je od dve do tri nedelje posle čega pacijent može normalno da nastavi svoj život. Druga teorija podrazumeva lečenje slepog creva antibioticima. Cilj ovog tipa terapije je lečenje infekcije ali primena ovog tipa terapije zavisi od stanja pacijenta.

Koje su komplikacije upale slepog creva?

Najteža komplikacija kod upale slepog creva je naravno pucanje i izlivanje njegovog sadržaja u trbušnu duplju. Jednom izliven sadražj, dovodi do upale trbušne duplje tj. akutnog adomena.

Akutni abdomen je stanje opasno po život i karakteriše ga:

Jak bol u stomaku Stomak je tvrd i bolan na najmanji dodir Pacijent je bled, orošen znojem i uplašen za svoj život Dolazi do mučnine i povaćanja

Opasnost od pucanja slepog creva je realna. I zato svakog pacijenta za koga se posumnja da možda ima napad slepog creva treba ozbiljno shvatiti i detaljno isptati.

