DOKTOR ĐURIĆ O NAJOPASNIJIM TAHIKARDIJAMA: Ako potraju duže od nekoliko sekundi mogu da dovedu do smrti

Tahikardija ili ubrzani rad srca iskusi mnogo ljudi, a taj osećaj opisuju kao preskakanje srca ili knedlu u grlu.

Broj otkucaja preko 120 zahteva odlazak kod lekara

Pitali smo dr Ivana Đurića, lekara opšte prakse koliki je normalan broj otkucaja srca i kada govorimo o tahikardiji.

– Normalan broj otkucaja srca je od 50 do 100. Broj otkucaja ispod 50 računa se kao usporeni rad srca, dok se broj otkucaja preko 100 računa kao ubrzani rad srca i tada govorimo o tahikardiji. Broj otkucaja preko 120 smatra se urgentnim problemom koji zahteva odlazak u hitnu službu – objašnjava dr Đurić.

Uzroci tahikardija

Prema njegovim rečima uzroci tahikardiji se brojni, a najčešće je u pitanju stres, problem sa štitnom žlezdom, anemija, visoka temperatura, infekcije unutar organizma, bronhitis pogotovo hronični, problemi sa srcem poput upale srčave maramice, tumori, pojedini lekovi...

Po mestu nastanka tahikardija delimo na: supraventrikularne tahikardije koje nastaju u pretkomorama i ventrikularne tahikardije koje nastaju na nivou komora.

– Kod pacijenata se najčešće javlja sinusna tahikardija koja nastaje kad je broj otkucaja više od 100 u minuti. Ritam je ovde i dalje pravilan, samo što je broj otkucaja veći od normalnog. Ova tahikardija obično pogađa mlađe ljude. Javlja se usled stresa, ubrzanog rada štitne žlezde, povišenog krvnog pritiska, preteranog konzumiranja kafe i cigareta, angine pektoris, nesanice i nedovoljno spavanja. Pacijenti se tada žale na bol u grudima, zamaranje, povišen puls…Kada se utvrdi uzrok tahikardije, terapija se uglavnom sprovodi beta-blokatorima ili kalcijumskim antagonistima, a problem se često rešava lekovima za smirenje ili anksioliticima.

Od atrijalne fibrilacije do moždanog udara

Sledeći tip tahikardije je atrijalna fibrilacija, poznatija po nazivu aritmija absoluta i nastaje u pretkomorama.

– Ovakav tip aritmije je često prisutan kod angine pektoris, dijabetesa, srčane slabosti.Impulsi se u pretkomorama stvaraju toliko brzo, da pored toga što je broj otkucaja veliki, ritam je nepravilan. Zbog tako velikog broja impulsa, pretkomore ne mogu u potpunosti da se kontrahuju, tj. da istisnu krv u komore, pa se to naziva treperenjem. Usled treperenja pretkomora mogu nastati ugrušci, pa pored antiaritmika u terapiji, obavezno se propisuju i lekovi za zgrušavanje krvi.

Inače, ističe dr Đurić, ova vrsta aritmija može dati bol u grudima, slabost, malaksalost, može dovesti do komplikacija kao što je moždani udar, srčani zastoj, ali se i dešava da pacijent nema neke posebne tegobe.

Kad broj otkucaja ide i do 300

Sledeći tip tahikardije je Volf –Parkison – Vajt sindrom.

– Kod ovog tipa ubrzanog rada srca impuls iz pretkomora umesto da stigne do AV čvora normalnim putem, on ga zaobilazi i ide pomoćnim putem što uzrokuje preranu aktivaciju komora. Leči se beta-blokatorima i antiaritmicima. Imamo i atrijalni flater, to je vrsta aritmije koja takođe počinje u pretkomorama, nastaje tako što impuls kruži po pretkomorama i karakteristično je da je broj otkucaja veoma visok, između 250 i 300.

Ventrikularne tahikardije su najopasnije

Postoje i ventrikularne tahikardije, a nastaju tako što se impulsi stvaraju u komorama i tako ubrzan rad smanjuje efikasnost srca kao pumpe jer komore ne mogu da se ispune i ispumpaju dovoljno krvi da bi snabdele organe.

– One znaju da traju kratko, samo nekoliko sekundi, ali ako potraju duže predstavljaju jedno od najurgentnijih stanja u medicini jer mogu da pređu u ventrikularnu fibrilaciju koja može da dovede do smrti. Manifestuju se bolom u grudima, plitkim dahom, malaksalošću, gubitkom svesti…

(Izvor: Saveti lekara/Kurir.rs)