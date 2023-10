PROF. DR PETAR OTAŠEVIĆ, KARDIOLOG: Neki ljudi su naizgled zdravi, a nose rizik od INFARKTA, evo i zašto je tako

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svetu i odnose više života nego sve druge bolesti zajedno. Situacija se ne razlikuje ni u Srbiji, gde je prema podacima iz 2021. godine 56 hiljada ljudi umrlo od posledica kardiovaskularnih bolesti.

Jedan od glavnih faktora rizika jeste povišen nivo LDL holesterola, poznatijeg kao “loš” holesterol. Ovim povodom u emisiji Puls Srbije razgovarali smo sa prof. dr Petrom Otaševićem, upravnikom Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

- Faktori rizika su brojni jer oni deluju praktično zajedno. Jedan od uzročnika svakako je taj loš holesterol. Ono što nas posebno zabrinjava jesu ti visoki nivoi lošeg, LDL holesterola. To je nešto zbog čega mi savetujemo da svi zdravi ljudi kontrološu svoj svoj holesterol jednom ili dvaput do svoje 40 godine. Od 40 godine bilo bi dobro da se to radi svake godine - rekao je Otašević i dodao:

- Postoje dva načina kako taj holesterol nastaje. Jedan je putem hrane, absorpcijom iz creva. Ta hrana je uglavnom svinjsko meso i previše pohovane hrane. Druga stvar jesu metabolički poremećaji. Naša jetra izvlači holesterol iz crikulacije i deponuje ga u jetru. Kod nekih ljudi taj proces je onemogućen iz različitih razloga i taj loš holesterol ostaje u cirkulaciji.

Kako ističe doktor Otašević holesterol ne izaziva tegobe i zato se insistira na merama prevencije:

- Holesterol ne boli. Ne smeta. Potreban je jedan vremenski period da se bude izložen visokim vrednostima LDL holesterola koji se meri godinama i decenijama. U nekim ranim fazama to nagomilavanje holesterola oko srca nije veliko i mi nemamo nikakve tegobe. Nemamo onaj bol u grudima tipičan za anginu pektoris. Ali se može desiti da zbog nagomilavanja prvi simptom bude akutni infarkt miokarda.

01:26 VISOK HOLESTEROL NASTAJE IZ OVA DVA RAZLOGA! Kardiolog: Postoje ljudi koji su naizgled zdravi, a nose rizik od INFARKTA MIOKARDA!

- Može doći do pucanja tih suženja u našim krvnim sudovima. Upravo zato što nemamo sisteme koji bi nas uozorili na visok holesterol zato toliku pažnju posvećujemo prevenciji i govorimo o naizgled zdravim ljudima. Ja se sad recimo dobro osećam, a mogu biti osoba koja nosi visok rizik od šloga, infarkta ili kariovaskularne smrti.

Kurir.rs

