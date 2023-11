OVO SU SIMPTOMI AKUTNE I HRONIČNE UPALE PANKREASA: Ako osetite JAK BOL u gornjem delu trbuha trk kod lekara!

Pankreatitis, svejedno da li je akutni ili hronični, predstavlja tešku bolest koja zahteva pažljivo lečenje. Nastaje usled upale pankreasa ili gušterače, a može biti akutni, kada nastaje naglo, i hronični, koji može trajati godinama. Akutna upala nastaje naglo i može varirati od blage nelagode do težih oblika, koji mogu biti opasni po život i zdravlje. Hronična upala predstavlja dugotrajni zapaljenski proces, koji dovodi do trajnog oštećenja tkiva i poremećaja funkcije pankreasa.

Pankreas ili gušterača predstavlja žlezdu koja se nalazi skoro horizontalno u gornjem delu abdomena, između želuca i kičme. Enzimi koji učestvuju u varenju ne aktiviraju se u pankreasu, već se u pasivnom obliku izlučuju iz pankreasa u dvanaestopalačno crevo, gde postaju aktivni učesnici u razgradnji hranljivih materija.

Međutim, ako se enzimi aktiviraju u samom pankreasu, to može dovesti do oštećenja tkiva i upale pankreasa ili pankreatitisa.

– Akutni i hronični pankreatitis imaju drugačije kliničke slike, pa se samim tim razlikuje i način lečenja – objašnjava mr sc. dr med. Zoran Joksimović, internista-gastroenterolog, i otkriva kako se oni manifestuju.

Akutni pankreatitis

U samoj žlezdi aktiviraju se digestivni enzimi koji, umesto da se izlučuju u dvanestopalačno crevo, razlažu pankreasno tkivo, što dovodi do oštećenja ovog organa.

Akutni pankreatitis može imati blag ili težak klinički oblik. Blagi izaziva oticanje žlezde i manje oštećenja organa, a u većini slučajeva moguće je potpuno izlečenje. Teški pankreatitis uzrokuje delimičnu smrt žlezdanog tkiva i oštećenje susednih tkiva i organa usled imunološkog odgovora. To može dovesti do komplikacija – krvarenja, infekcija organa, otkazivanja bubrega i oštećenja pluća, pa i do smrti.

Uzroci

Uzroci su različiti, a najčešći su zloupotreba alkohola i žučni kamenci. Za većinu ovih pacijenata može se utvrditi da su konzumirali veliku količinu alkohola u poslednjih 48 sati pre bolesti. Najveći broj pacijenata sa ovim problemom javljaju se lekaru uparvo u periodu slava i praznika kada se kod nas i najviše preteruje s jelom i pićem.

Drugi najčešći uzrok su kamenci u žuči koji mogu da se zaglave pred ulazom u dvanaestopalačno crevo. Tada ometaju oticanje žuči i pankreasnog soka, što dovodi do zapaljenskog procesa u žlezdi. Ovaj oblik upale naziva se žučni (bilijarni) pankreatitis. Ređi uzroci su rak pankreasa, virusi, oštećenje žlezde u saobraćajnoj nesreći, visoka masnoća ili visok nivo kalcijuma u krvi i neželjeni efekat određenih lekova. Bolest je povezana i sa biološkim nasleđem, a kod nekih pacijenata uzrok nije pronađen.

Koji su simptomi?

Jaki bolovi u gornjem delu trbuha, praćeni mučninom i povraćanjem, koji se često šire na leđa. Mogu se javiti iznenada, obično nakon masnog obroka ili intenzivne konzumacije alkohola, a zatim je bol stalan. Ako je pankreatitis uzrokovan kamenjem u žuči, može se pojaviti žutica. Trbuh je napet, osetljiv na pritisak ispod rebarnih lukova. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i povišenog nivoa enzima pankreasa u krvi. Ultrazvučni pregled abdomena određuje stanje žlezde i otkriva moguće komplikacije.

Kako se leči?

Lečenje se odvija u bolnici. Pacijent dobija infuziju, a bol se ublažava lekovima. Kod bilijarnog pankreatitisa radi se specijalni endoskopski pregled kako bi se uklonio kamen u žučnom kanalu. Kod većine pacijenata ovaj postupak je uspešan i bolest prolazi posle nekoliko dana. Lečenje teške forme je veoma zahtevno, pacijent je u jedinici intenzivne nege, prima brojne lekove, a nekada je neophodna operacija. Smrtnost je visoka uprkos lečenju.

Hronični pankreatitis

Ovo je dugotrajan oblik upale pankreasa, koji se karakteriše progresivnim propadanjem žlezdanog tkiva i ožiljcima na organu. Usled iscrpljivanja plemenitog tkiva gušterače otkazuju obe funkcije organa, odnosno spoljašnja i unutrašnja sekrecija. Posledica nedostatka unutrašnjeg lučenja insulina je dijabetes, a nedostatak spoljašnjeg lučenja enzima, amilaze i lipaze, naziva se egzokrina insuficijencija pankreasa.

Alkoholizam najveći krivac

Najčešći uzrok hroničnog pankreatitisa kod odraslih je alkoholizam, a kod dece nasledna bolest – cistična fibroza, kada su pogođena i pluća. Kod manjeg broja pacijenata hronični pankreatitis je posledica genetskih faktora ili je neobjašnjiv. U našem okruženju dominiraju pacijenti kod kojih je bolest rezultat dugotrajne prekomerne konzumacije alkohola.

Koji su simptomi?

Poremećaji u pražnjenju stolice. Javljaju se učestale masne, lepljive stolice, dugotrajni bolovi i nadimanje. Problemi su izraženi odmah nakon jela, što kod nekih izaziva strah od hrane. Krajnji rezultat je gubitak težine usled nedostatka hranljivih sastojaka.

Dugoročno se razvijaju i smanjenje gustine kostiju ili promene na koži i noktima. Nažalost, slične probleme uzrokuju i druge bolesti digestivnog trakta, posebno želuca i tankog creva, i celijakija. Zato je važno potražiti pomoć lekara koji će pravilnom dijagnostikom otkriti uzrok problema.

Hronični pankreatitis, veći rizik za karcinom

Brojne studije su pokazale da je reč o podmukloj, sporo napredujućoj bolesti, o kojoj se često uopšte ne razmišlja i koja se otkrije godinama nakon pojave prvih znakova bolesti. Pacijenti sa hroničnim pankreatitisom imaju 13 puta veći rizik za karcinom pankreasa.

Kako se leči?

– Najvažnije je uzdržavanje od alkohola i prestanak pušenja. Bol može biti vrlo jak, pa se propisuju lekovi protiv bolova. U slučaju egzokrine insuficijencije pankreasa, uvodimo nadoknadu enzima kao terapiju. U slučaju osteoporoze uvodimo vitamin D i kalcijum, a kod dijabetesa odgovarajuću terapiju lekovima ili insulinom. Kod suženja kanala pankreasa mogu se koristiti endoskopske metode za umetanje tanke cevčice u sam kanal. U težim slučajevima potrebno je hirurško lečenje sa delimičnim uklanjanjem pankreasa i priključenjem kanala pankreasa na tanko crevo.