"ZA TAKVU BORBU TREBA ORUŽJE! Vidite kako je to malo, a SKUPO!" Gosti Kurira o ogromnom problemu s kojim se susreću dijabetičari

Godišnje oko 150-oro dece u Srbiji oboli od dijabetesa. Među njima je sve više najmlađih, već od prve godine života. Za razliku od odraslih, primena insulina kod dece mora da bude trenutna.

Nivoi šećera u krvi menjaju se iz sekunda u sekund, u zavisnosti od fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja, unesene hrane, pa i raspoloženja.

"Život sa dijabetesom nije život samo osoba sa dijabetesom nego i njihove porodice" , kazao je za gledaoce Kurir televizije, Aleksandar Radonić novinar sportske rubrike u Kuriru.

On ima dvoje dece koja boluju od dijabetesa tipa 1 i u razgovoru sa voditeljima emisije "Puls Srbije" i zajedno sa Dušanom Rajićem iz udruženja "Dijabetes revolucija", upozorio na sve prepreke sa kojima se oboleli danas susreću.

- Najstariji sin ima 20 godina trenutno, a srednji puni u decembru 15, i obojica su veliki borci, sa tim se treba boriti, a najznačajnija je moja supruga jer smo mi to svi primili i prilagodili prema njihovim potrebama. Ponosan sam na njih kako se oni nose sa tim - ispričao je Radonić.

Zbog važnosti kontrolisanja dijabetesa za svu decu koja boluju od dijabetesa tip 1 neophodno je da budu i obezbeđeni senzori za kontinuirano praćenje šečera u krvi .

Njegov sagovornik Rajić objasnio je o kojim senzorima je reč.

- Nivo šećera u krvi zavisi od raspoloženja. Nije slučajno ono narodno "iznervirao se, skočio mu šećer". To nije slučajno! Borimo se, ali nemamo oružje za borbu protiv šećera. Oružje je ovako jedan mali uređaj. Ovo je taj senzor za kontinuirano merenje šećera u krvi. Senzor može da bude postavljen na ruku, na bok, na stomak, na butini, ali šta je problem? - upitao je Rajić, pa predstavio glavnu prepreku:

- Ja u svakom momentu mogu da pogledam na aplikaciju i da vidim koliki mi je šećer. Problem je što su tri ovakva senzora 11.000 dinara! Znači mi imamo 5.500 dece obolele od tipa 1! Znači trebalo bi nam šest miliona evra godišnje! Ono na šta posebno treba da se obrati pažnja, tu nema mesta za pregovore! To je nužno i potrebno! - rekao je pa pozvao sve gledaoce da pronađu njihovu peticiju u udruženju na kojoj imaju već 13.000 potpisa, a potpisala je i ministarka zdravlja Danica Grujičić:

- Moramo to omogućiti našoj deci što pre! Vrlo je jednostavno, ako meni padne šećer, mene bi senzor alarmirao, i ja bih morao da popijem ovaj sok, a ako ne popijem ovaj sok, ja padam u komu, a to košta ovu državu mnogo više! - istakao je Rajić.

Radonić je pojasnio kakve senzore imaju njegovi sinovi.

- Kupio sam deci one steznike, jer senzore koje mi imamo su daleko glomazniji od ovih ovde. Moj najstariji sin nema pravo na senzore, pa oni to dele. Dobije više senzora i onda to koriste zajedno. On skraćuje vreme korišćenja, druga stvar, potrebni su nam moderniji i bolji senzori.

