OVO SU NAJČEŠĆI SIMPTOMI KONJUKTIVITISA: Zarazan je i lako se prenosi, a evo kako se leči

- Konjuktiva ili vežnjača je vrsta sluzokože koja prekriva unutrašnju površinu kapaka i beonjače do dužice odnosno kornee. Predstavlja najizloženiji deo oka spoljašnjoj sredini i spoljašnjim faktorima. - Njena uloga je u podmazivanju oka, delimičnom stvaranju suza i zaštiti oka od spoljašnjih faktora. Kada neki od spoljašnjih faktora dođe u kontakt sa vežnjačom tj.konjuktivom može da dođe do njene upale odnosno konjuktivitisa - objašnjava dr Ivan Đurić, lekar opšte prakse i otkriva najčešće faktore koji mogu da dovedu do konjuktivitisa:

* Virusi * Bakterije * Hemijski agensi * Alergeni * Kontaktna sočiva * Povrede * Strano telo koje je dovelo do fizičkog oštećenja * Retko paraziti gljive * Najčešći uzrok javljanja konjuktivitisa su ipak virusi, bakterije, hemijski, agensi ili različiti alergeni * Često se dešava da se razvije i konjuktivitis posle povrede oka.

foto: Shutterstock

Koje simptome imaju najčešće pacijenti sa konjuktivitisom?

Ova infekcija oka ima nekoliko univerzalnih simptoma i nije lako otkriti uzročnika njenog nastanka.

Simptomi konjuktivitisa su najčešće: * Crveno oko, obično jedno ali mogu da budu oba * Pečenje i žarenje u oku koje tera da se zahvaćeno oko češa i trlja * Osećaj kao da ima nekog stranog tela u oku koje ne može da se izvadi * Iscedak iz oka koji može da bude bistar i providan ili gust i gnojav. Kada je iscedak gust žućkast može da stvori žućkastu lepljivu krastu. Ta krasta dovodi do otežanog otvaranja oka pogotovo ujutru nakon buđenja. * Može da dođe do otoka kapaka * Zamagljen vid

Kako se postavlja dijagnoza konjuktivitsa? Dijagnoza se najčešće postavlja na osnovu empirijskog nalaza. Razlikujemo virusni, bakterijski i alergijski konjuktivitis. - Bris oka u mikrobiološkim laboratoriji može da pruži neki uvid u uzrok nastanka konjuktivitsa, ali i dobra anamneza. Virusni konjuktivitis obično ima providni iscedak i često je povezan sa infekcijama gornjih respiratornih puteva. Bakterijski konjuktivitis češće ima žućkasti gusti iscedak koji pravi lepljivu krastu. Alergijski konjuktivitis je povezan sa sezonskim cvetanjem biljaka ili alergijom na neku drugu supstancu.

Kada je u pitanju neka hemijska ili fizička povreda oka, odnosno strano telo, pacijenti obično i sami kažu da im se desio neki akcident te da je došlo do tog stanja. - U lečenju konjuktivitisa su pre svega uključeni lekari opšte prakse i oftalmolozi.

Kako se leči konjuktivitis? Terapija konjuktivitisa zavisi pre svega od uzroka nastanka. U 65 odsto slučajeva konjuktivitis može da prođe samo od sebe za dva do pet dana. Mada tegobe mogu da potraju i po nekoliko meseci. Kada su u pitanju blaže forme, pogotovo virusnih konjuktivitsa koji je povezan sa nekom respiratornom infekcijom izlečenjem infekcije nestaje i konjuktivitis. Kod težih infekcija, posebno bakterijskog tipa, ipak je potrebna ozbiljnija terapija u vidu antibiotskih krema ili kapi za oči. Ukoliko se radi o infekciji virusom herpes zoster postoji posebna terapija tabletama koja se uzima i koju propisuje lekar.

Ono što vi možete kod kuće sami da uradite je sledeće:

Ispiranje oka prokuvanom mlakom vodom ili mlakim čajem od kamilice ujutru i uveče Držanje hladne komprese preko oka kako bi se ublažili simptomi Korišćenje veštačkih suza za ispiranje očiju Vodite računa o posteljini, menjate je često pogotovo jastučnice Perite često ruke i trudite se da ne dodirujete oči ili da ih trljate Nemojte da nosite kontaktna sočiva onda kada imate konjuktivitis Trudite se da smanjite naprezanje očiju prevelikim gledanjem u telefon ili televizor

Da li je konjuktivitis zarazan? - Da, konjuktivitis jeste zarazan i lako se prenosi. Prenos se dešava najčešće preko zagađenih površina prljavih ruku ili kapljično kada se kija ili kašlje. Iz tog razloga ovu bolest treba shvatiti ozbiljno jer pored verovatnog prelaska na drugo oko postoji mogućnost da se zarazi i neko iz vaše okoline. Tu treba posebno obratiti pažnju na decu koja ponekad, što zbog tvrdoglavosti što zbog nepažnje, lako dobijaju ovu infekciju.