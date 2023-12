DEO GLAVE KOJI BOLI OTKRIVA UZROK GLAVOBOLJE: Evo kada morate pod hitno kod lekara

Javlja se u jednoj polovini glave

Radi se o migreni koja nije opasna glavobolja, ali je jako naporna za one koji pate od nje jer može da traje do 72 sata. Prepoznaćete ju po pulsirajućem bolu umerenog do jakog intenziteta, a uz to se ponekad pojavljuju mučnina, kao i preosetljivost na buku i svetlo.

Važno je uzeti tabletu protiv bolova odmah nakon pojave prvih simptoma, i mirovati u mračnoj i tihoj sobi.

Kao da glavu neko steže obručem

U pitanju je tenzijska glavobolja koja nastaje postepeno do srednjeg intenziteta bola, a u glavi je osećaj kao da je neko steže obručem. Najčešće se pojavljuje zbog stresa i dobro je malo odspavati.

Bol na jednoj strani lica, natečen kapak...

Ovde se radi o takozvanoj "klaster" glavobolji koja je jaka i traje u ciklusima od dve nedelje do mesec dana. Javlja se u određeno doba godine, a između dva napada mogu proći i godine. U vreme trajanja bol se javlja svaki čas i svakoga dana i to u isto doba dana ili noći i traje, otprilike, između pola sata i tri sata. Oni koji pate od ovog oblika primietili su da im je bolje dok se kreću, za razliku od onih s migrenom koji moraju da miruju. Bol se javlja s jedne strane glave i obično se na toj strani lica začepi nozdrva ili iz nje curi, kapak natekne, oko je crveno, lice i čelo se znoji. Ovaj oblik pet puta je češći kod muškaraca.

Bol u predelu čela

U ovom slučaju radi se o glavobolji uzrokovanoj upalom sinusa. Bol se može osetiti i na jagodicama. Pomoći će inhalacija i tuširanje toplom vodom (zbog pare koja se udiše).

foto: Profimedia

Na zadnjem delu glave (kod vrata) i na temenu

Ova vrsta glavobolje javlja se zbog problema u kičmi i vratu, na primer, može se pojaviti kod dugog sedenja. Protegnite se malo, udahnite svež vazduh...

Bol kod slepoočnica

Pojavljuje se ako neko ima poremećaj viličnog zgloba i vodi tenzijskoj glavobolji. Osim bola u slepoočnicama, javljaju se i bolovi uha, lica, poteškoće kod otvaranja i zatvaranja usta, a čuje se i "klik" kad se vilica pomera. Dobro je posetiti lekara.