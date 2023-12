SUOČIO SE SA AGRESIVNIM TUMOROM NA MOZGU: Rešio da bude zamorče za NOVI TRETMAN kako bi spasio život! Stižu dobri rezultati

Ovaj 56-godišnjak, koji je poznat po svom pionirskom istraživanju melanoma, znao je da dijagnoza ovog raka znači „sigurnu smrt“. Sada se ponaša kao „zamorče“ i prolazi kroz prvi svetski tretman u pokušaju da spase sopstveni život.

- Želim da uradim nešto što mi daje šansu da se borim protiv ovog tumora da vidim da li možemo da napravimo razliku“, rekao je on za ABC-ovu „Australijsku priču“.

Znao sam da imam još malo vremena

Skolier je putovao Evropom i držao predavanja na medicinskim konferencijama kada se probudio sa glavoboljom i doživeo napad u maju ove godine. Dan ranije, ultra-fit otac troje dece iz Sidneja pešačio je planinama južne Poljske sa svojom suprugom patologom Kejti.

- Osećao sam se normalno. Nisam imao nikakve simptome - ispričao je ranije ove godine.

Stigla je dijagnoza - glioblastoma

Nakon što je odleteo u Australiju i prošao testove, u junu mu je dijagnostikovan glioblastom – agresivni i terminalni oblik raka mozga koji bi mu dao u proseku 14 meseci života.

Lečenje, koje se nije promenilo 18 godina, obično uključuje operaciju praćenu zračenjem i hemoterapijom.

Vest mu je preokrenula život „naglavačke“.

- Ne samo da mi je teško, već je imalo ogroman uticaj i otežavalo život onima koji su mi najbliži, podelio je on na društvenim mrežama.

Jedna od mnogih koja je osetila tugu bila je njegova prijateljica i medicinski onkolog Džordžina Long, koja je zajedno s njim proglašena za ličnost godine u Australiji, a zbog njihovog rada na melanomu koji spasava život.

Nakon konsultacija sa stručnjacima, profesorka Long se odlučila za kombinovanu imunoterapiju, koja bi bila isporučena pre i posle Skolierove operacije za uklanjanje tumora.

Odlučeno je da će šest nedelja primati radioterapiju nakon operacije i da će dobiti vakcinu personalizovanu za borbu protiv tumora.

- Uzeli smo sve, apsolutno svako znanje i bacili smo ga na Ričardov tumor - rekla je profesorka Long za „Australijsku priču“.

Ali jasno je da su se svi plašili jer prvi tretman u svetu imao je rizik.

- Niko nije znao šta će to učiniti, ljudi su bili nervozni jer bi to zapravo moglo dovesti do bržeg okončanja mog života. Ali kada ste suočeni sa sigurnom smrću, to je za mene nerazumno - rekao je Skolier, koji se takođe nadao da će tretman učiniti razliku i za druge pacijente sa rakom.

Otkako je prošao tretman, Skolier je dokumentovao svoje putovanje na društvenim mrežama da ga vidi ceo svet.

U junu je delio svoja razmišljanja iz bolničkog kreveta pre nego što je bio podvrgnut operaciji da mu ukloni što je više moguće tumor. Nije krio da je uznemiren i nervozan.

- Nalazim se na odeljenju pre operacije u bolnici Kraljevskog princa Alfreda gde sam radio 25 godina, rekao je on u videu.

- Uznemiren sam i nervozan zbog toga kako će to ispasti, ali znam da sam u odličnim rukama.

Prvi rezultati ohrabrujući

Rani rezultati lečenja su bili pozitivni, pokazujući da se broj imunih ćelija povećao 10 puta.

Pre nedelju dana, ovaj 56-godišnjak je podelio ažuriranje na društvenim mrežama, otkrivajući da je nedavno MR skeniranje bilo „stabilno ili možda čak i bolje nego pre dva meseca“.

- Da li bi strategija lečenja profesorke Džordžine Long neoadjuvantne kombinovane imunoterapije personalizovana vakcina protiv raka mogla imati pozitivan efekat? Prerano je da se zna, ali ovo je velika nada za budućnost! - napisao je na društvenim mrežama.

Postoji mnogo nade za Ričarda, kaže njegova doktorka

Ostajući aktivan, Skolier je takođe rekao da je završio trku na 5K sa svojim sinom i da je vozio 56 milja kako bi pomogao u prikupljanju sredstava za istraživanje raka tokom vikenda.

- Uživam u vežbanju i smatram da je to dobro za moje mentalno zdravlje i sreću. Kako se anemija poboljšava, tako se i moja forma za vežbanje poboljšava… Nadam se da ću se voziti na Signature Tour-u 2024. u Tassie! - napisao je u objavi.

Iako su rezultati do sada ohrabrujući, Skolier i tim su rekli da čekaju da vide da li će ostati dosledni još nekoliko meseci pre nego što budu mogli da „zaista slave“.

- Postoji mnogo nade za Ričarda, rekla je Long.

Vrhunski stručnjak

Profesor Ričard Skolier je viši specijalista za patologiju tkiva i dijagnostičku onkologiju. Efikasno integriše svoju kliničku praksu sa zajedničkim vođenjem nagrađivane laboratorije za istraživanje translacionog melanoma. Njegov dosije uključuje koautorstvo više od 800 recenziranih publikacija, knjiga i/ili poglavlja u knjigama, i prestižnim časopisima, a učestvovao je na više od 400 konferencija širom sveta. U junu 2021. imenovan je za oficira Ordena Australije (AO) za izuzetnu službu u medicini, posebno u oblasti melanoma i raka kože, kao i nacionalnim i međunarodnim profesionalnim organizacijama od strane Generalnog guvernera Komonvelta Australije. U novembru 2023. profesor Skolier i njegova koleginica profesorka Džorgina Long zajedno su proglašeni za Australijanca godine.