Procene su da oko dvesta hiljada ljudi u Srbiji boluje od Alchajmerove bolesti.

Da li se spušta starosna granica onih koji oboljevaju od ove bolesti? Kako prepoznati simptome?

Ovo su neka od pitanja na koje je prof dr. Tihomir Ilić, neurologa, odgovorio u svom gostovanju u emisiji Puls Srbije.

foto: Kurir televizija

- Sa moje profesionalne strane bilo bi pre smelo reći zaustaviti, ali u najmanju ruku lekovi koje primenjujemo su daleko delotvorniji i efikasniji, ukoliko se blagovremeno počne sa svime. Prosto, taj jedan vremenski tok se može na izvestan način devirati ukoliko koristimo prednost vremena u kojem otkrijemo. Naravno, to je nešto što je u javnosti opšte poznato. Alchajmerova demencija se smatra demencijom koja je nastala u prvom redu u toj mnestičkoj domeni, odnosno vezano za zaboravnost. Ima ukupno nekih pet kognitivnih domena našeg intelekta s kojima funkcionišemo i prominentno i prva sumnja koja postaje na Alchajmerovu demenciju je zaboravnost - rekao je neurolog i dodao:

- Međutim, to ovako u popularnim razgovorima previše neobavezno shvatamo, Pa se to svede na ono, "gde su mi ključevi od kola, da li je i to začetak?" Ne, mi svi zaboravljamo, prirodno je da zaboravljamo. Ja svaki dan zaboravljam ključeve od kola. Dakle, trebalo bi da se neki bitni životni događaj ili neke epizode izbrišu iz pamćenja. Da se propusti neki važan događaj, na primer, rođendan nekog bliskog ili nešto slično. Da ne govorimo o nekim ekstremima gde ljudi izađu iz stana, zaborave da zaključaju vrata, izađu iz kupatila, zaborave da isključe vodu i tako. To je već nešto preterano. Ali recimo u ovim aspektima da su neki životni događaji koji su čvrsto utemeljeni, da ispadaju iz fokusa, iz pažnje, to bi moglo da bude jedan simptom ili nagoveštaj opadanja intelektualnih sposobnosti, ne nužno Alchajmerove demencije.

02:43 ZABORAVILI STE KLJUČEVE OD KOLA? DA LI JE TO POČETAK ALCHAJMERA?! Neurolog otkrio PRVE SIMPTOME po kojima će te ga prepoznati

Kurir.rs/L.V

Bonus video:

00:50 OVO SU SIMPTOMI KOJI SIGNALIZIRAJU ALCHAJMER! Doktor Ilić za Kurir TV: Važno je kada se započinje lečenje, BOLEST SE MOŽE IZMENITI