IMATE ČESTE VRTOGLAVICE? Možda su krivi UŠNI KRISTALI! Evo kako se rešava ovaj problem

Ušni kristali se sastoje od kalcijum karbonata i nalaze se u unutrašnjem uhu, na želatinastoj membrani. Međutim, često se dešava da se pomere zbog čega nastaju problemi sa ravnotežom.

- Unutrašnje uvo je kompleksan organ odgovoran ne samo za sluh već i za održavanje ravnoteže tela. Postoje tri kanala u slepoočnoj kosti, a u svakom kanalu se nalazi mala količina tečnosti. Kada dođe do pomeranja te tečnosti, izaziva se stimulacija nerava što mozgu šalje signale da se telo kreće. Kada dođe do pomeranja ušnih kristala, dolazi i do poremećaja ove tečnosti pa i mozak dobija pogrešne signale zbog čega dolazi do vrtoglavice – objašnjava dr Robert Lebovic, otolaringolog na Univerzitetskom medicinskom centru JFK.

Kako da znam da su mi se pomerili ušni kristali?

Ako često imate problem sa vrtoglavicom koja ne prestaje, neophodno je da se javite vašem lekaru koji će ustanoviti tačan uzrok. Postoji razlika između obične nesvestice i vrtoglavice (vertigo), iako većina ljudi misli da su to ista medicinska stanja.

foto: Shutterstock

“Vertigo je problem koji nastaje zbog ušiju ili mozga i povezan je sa kretanjem koje mi osećamo. Nesvestica može biti izazvana raznim metaboličkim problemima, kao što je nivo šećera u krvi, krvni pritisak, bol i dehidriranost, između ostalih – objašnjava dr Lebovic.

Kako se leči problem pomeranja ušnih kristala?

Pre uspostavljanja dijagnoze problem sa vertigom se može tretirati lekovima koji potiskuju reakciju nerava, kako bi se ublažila mučnina ili drugi simptomi.

A po uspostavljanju dijagnoze, lečenje je veoma lako.

- Vraćanje pomerenih ušnih kristala se radi pomoću Eplijevog manevta, koji uključuje pozicioniranje glave tako da se pomogne izlazak kristala iz ušnog kanala. Međutim, kada se jednom javi ovaj problem velika je verovatnoća da će se ponoviti – kaže dr Lebovic.

Problem pomeranja ušnih kristala se češće dešava kod starijih osoba, i nažalost ne postoji način prevencije. Srećom, rešavanje problema je jednostavno i bezbolno, napominju stručnjaci.

Izvor: Health U