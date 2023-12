MUČI VAS NADUTOST? Ovih 8 saveta mogu vam pomoći da rešite problem

Stanje može trajati od 24 sata do nekoliko dana, u zavisnosti od uzroka, a ovo su neki od najlešćih uzroka nadimanja:

Određena hrana: Neke namirnice uzrokuju da vaš gastrointestinalni trakt proizvodi više gasova.To je obično povrće sa visokim sadržajem sumpora kao što su prokelj, kupus, karfiol, špargle i brokoli. Gutanje vazduha je još jedan čest uzrok.

Veliki obroci: Ukoliko pravite velike pauze između obroka time povećavate glad uzrokujući da jedete više nego što vam je potrebno, što može dovesti do toga da proizvodite više gasova nego obično.

Menstruacija: Promene u hormonima tokom menstruacije mogu izazvati nadimanje kod nekih žena.

Nedostatak vlakana: Ako ne dobijete dovoljno vlakana, to može dovesti do toga da hrana neefikasno putuje kroz vaš probavni sistem.

Nedovoljno kretanja: Predugo sedenje može dovesti do zgrčenosti stomaka (uključujući crevni trakt) i na taj način usporiti varenje.

Stres: Kada ste pod stresom, vaše telo usporava varenje, izazivajući nadimanje, bol i lošu probavu.

Drugi zdravstveni problemi: Nadimanje može biti simptom ozbiljnijeg stanja, kao što je sindrom nervoznog creva (IBS).

foto: Shutterstock

Ovo su načini na koje načine možete rešiti nadimanje na kraće staze.

Povećajte svoju fizičku aktivnost

Kada vežbate, povećava se dotok krvi u vaš digestivni trakt i varenje postaje bolje. Nedavna meta-analiza je pokazala da hodanje samo nekoliko minuta nakon obroka može pomoći u varenju i sprečiti skokove šećera u krvi.

Opustite svoje telo

Kada ste pod velikim stresom, vaš autonomni nervni sistem lako ulazi u stanje poznato i kao "bori se ili beži". U ovom stanju, vaše telo usporava varenje. Dok se opuštate, sistem se vraća u parasimpatičko stanje, omogućavajući vašoj hrani da se lakše kreće duž digestivnog trakta.

Uradite laganu masažu stomaka

Ako promene u ishrani ne pomognu vašem nadimanju, pokušajte da masirate stomak. To može pomoći da se hrana lakše kreće u crevima, smanjujući nelagodnost.

Počnite sa desne strane blizu karlice i trljajte nagore kružnim pokretima dok ne dođete do grudnog koša. Pomerite se u pravoj liniji do gornje leve strane i pomerite se ka dole do levog kuka a zatim nagore prema pupku. Zatim ponovite postupak do 10 minuta, uvek se krećući u smeru kazaljke na satu. Ako idete u smeru suprotnom od kazaljke na satu, vaš problem može da se pogorša.

Saveti za efikasniju masažu stomaka: Za masiranje koristite vrhove prstiju, a ne dlan

Koristite ulje za masažu da biste izbegli trenje i lakše se opustili

Lezite na leđima na udobnoj površini tokom cele masaže. To će opustiti vaše trbušne mišiće i omogućiti vam dobar pristup celom području

Nakon što zagrejete stomak prvim prolazom, možete malo pojačati pritisak vrhovima prstiju pri kraju masaže

Ako osetite bol ili osetljivost u bilo kom delu, prestanite. To može biti znak da povređujete sebe ili da se nešto ozbiljnije dešava

To može biti znak da povređujete sebe ili da se nešto ozbiljnije dešava Radite masažu najmanje jednom dnevno da vidite da li vam smanjuje nadimanje

foto: Shutterstock

Pokušajte sa lekovima bez recepta

Postoji mnogo lekova u apotekama koji mogu pomoći u ublažavanju gastrointestinalnih simptoma. Posavetujte se sa farmaceutom kako bi vam preporučio najbolju opciju.

Dugoročna rešenja za nadutost

Sve ovo može kratkoročno rešiti problem nadutosti, međutim, da se nadimnje ne bi ponavljalo potrebno je da izmenite svoje navike i način života.

Izbegavajte hranu koja dovodi do nadutosti kao što je fermentisana hrana (kiseli krastavčići, kefir, hleb od kiselog testa), mahunarke, mleko i mlečne proizvode, kao i povrće koje može dovesti do gasova (karfiol, kupus, pasulj...). Takođe, prestanete sa unosom gazirnih napitaka i ostavite pušenje.

Savetuje se da jedete više manjih porcija tokom dana i da povećate unos vlakana.

Kada se treba javiti lekaru?

Nadimanje u kombinaciji sa drugim simptomima može biti znak sindrom nervoznih creva, celijakije, Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, gastrointestinalne blokade, endometrioze, gastritisa, ascitesa, raka i insuficijencije pankreasa.

Dakle, trebalo bi da posetite svog lekara ako osetite sledeće:

Imate tako jaka nadimanja da to utiče na vašu sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti

Povraćanjte ili imate dijareju

Imate krv u stolici

Imate honičnu gorušicu

Gubite težinu bez dijete

Sve ovo mogu biti znaci da se nešto ozbiljno dešava pa je pregled i dijagnoza lekara neophodna.

(kurir.rs/health.com)