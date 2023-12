9 PROMENA U STOLICI KOJE ZAHTEVAJU HITAN ODLAZAK KOD LEKARA: Ako je tanka ili u obliku olovke - NIJE DOBRO

- Ako vaša stolica ima sledeće karakteristike obavezno morate da se javite lekaru - kaže dr Ivan Đurić, lekar opšte prakse i navodi koje su to promene:

1. Crna stolica, koja može da bude znak pucanja čira.

2. Krv u stolici, može da bude znak šuljeva, ali i drugih bolesti.

3. Sluzava stolica, obično se javljaju u sklopu zapaljenskih bolesti creva.

4. Stolica koja je tanka ili oblika olovke, što je možda znak tumora debelog creva.

5. Proliv koji traje više od 3 dana.

6. Ako nemate stolicu više od 3 dana pogotovo ako nema gasova.

7. Ako je se javlja bol prilikom pražnjenja.

8. Bilo koji vid promene stolice koji je nekarakterističan za vas.

9. Ukoliko se javlja bol u stomaku praćen povraćanjem krvi ili crnog sadržaja.

Naučnici smatraju da od tri dnevno do 3 u toku nedelje predstavlja normalan broj stolica. Ali sve to zavisi od osobe do osobe.