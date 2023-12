ŠTA IZAZIVA ATRIJALNU FIBRILACIJU, KOJA ONESPOSOBI SRCE? Dr Ristić: Ako se ne izleči na vreme, POSTOJI OPASNOST OD IZNENADNE SMRTI

U vreme novogodišnjih praznika prekomerno uživamo u svemu, kupovini, hrani pa nažalost i u alkoholu. Stručnjaci upozoravaju da prekomerna konzumacija alkohola može da dovede do sindroma prazničnog srca odnosno do atrijalne fibrilacije, a njen najčešći simptom je nepravilan i ubrzan srčani rad.

Tada dolazi do treperenja srca ili lupanja u grudima, a mogu da se jave i vrtoglavica, nedostatak vazduha i umor.

Atrijalna fibrilacija je češća kod starijih osoba i onih koje već imaju bolesti srca, visok krvni pritisak ili su gojazni. Međutim, čak i naizgled zdrave osobe mogu da dožive ovaj sindrom nakon prazničnih veselja.

Dr Miljko Ristić, specijalista kardiohirurgije, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o ovoj dijagnozi.

- Dijagnoza atrijalna fibrilacija nije tako česta. Neće ona da se pojavi u slučaju nekih preobilnih obroka ili uzimanja alkoholnog pića. To je jedna dijagnoza od različitih dijagnoza poremećaja srčnog ritma. Za atrijalnu fibrilaciju postoji već neki preduslov da se ona pojavi i bez jela i pića, da kažem, nezdravog života. Ona podrazumeva, u nekom prevodu, treperenje predkomora. To je jako neprijatno, to znači da efikasnost rada srca nije kvalitetna - rekao je Ristić i dodao:

- To se veoma lako prepozna, a to znači da taj pacijent ima mnogo ubrzaniji puls nego što je u nekim našim normalnim dozvoljenim granicama. Normalno bi puls trebalo da se računa negde od 60 pa i do 110. Međutim, kod atrijalne fibrilacije puls ide i na 150 i 200. Naravno, pacijent je preplašen, nema dovoljno krvi u centralnom nervnom sistemu. To se manifestuje gubljenjem svesti ili omaglicom. Inače, ukoliko se to ne leči na vreme, to je jedna značajna opasnost da se u toj levoj pretkomori koja je odgovorna za tu atrijalnu fibrilaciju, pojave trombovi. To je jedan razlog iznenadne srčane smrti.

