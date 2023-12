PSORIJAZA SE MOŽE DRŽATI POD KONTROLOM KAO I KRVNI PRITISAK: Biološka terapija menja život pacijenta

Od manjih promena na laktovima i kolenima, do promena na koži po celom telu - Vladimir Kecić u dvadesetim godinama dobio je težak oblik psorijaze, prenosi RTS.

- Nisam znao da može da dođe do takvog pogoršanja, nažalost to se desilo kod mene. Ljudi koji su iz mog okruženja su znali šta je psorijaza i nisu promenili ponašanje prema meni. Video sam da je postojala distanca, kada ljudi vide te promene na meni - navodi Vladimir Kecić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze.

Edukacija o bolesti je neophodna za rušenje predrasuda

Da bi se to izbeglo edukuju se pacijenati, ali i lekari. Gde god da su do sada održana predavanja pitanja su bila gotovo identična.

- Psorijaza nije zarazna bolest i to znaju oni koji su oboleli, članovi njihove porodice, ali mi se trudimo da se ta informacija proširi što je moguće više. Psorijaza može da se drži pod kontrolom odlično, isto kao što držite krvni pritisak, tako što godinama, mesecima do kraja života pacijent prima terapiju za krvni pritisak. Tako isto može da prima ovu sistemsku biološku terapiju godinama, odnosno do kraja života - naglašava prof. dr Mirjana Milinković Srećković sa Klinike za dermatovenerologiju UKCS.

Biološka terapija pomaže u smanjenju ili nestanku promena na koži pacijenta foto: Shutterstock

Biološka terapija zaustavlja promene na koži

Vladimiru je biološka terapija promenila život i sada je njegova svakodnevica ponovo uobičajena.

- Dan kada sam dobio biološku terapiju slavim kao drugi rođendan. Nemam promene na svojoj koži, živim najnormalnije, ne razmišljam o svojoj bolesti, sem kada odem kod lekara, da bih primio terapiju - ističe Vladimir.

Terapija se daje na jedan do tri meseca

- Kod pacijenata vrlo brzo posle prijema svega nekoliko tih potkožnih injekcija koje se daju jednom mesečno ili u tri meseca, dolazi do potpunog gubljenja promena sa kože ili skoro potpunog čišćenja sa kože. Tako da su oni potpuno oduševljeni, jer to možda nisu imali 10, 20, 30 godina - dodaje prof.dr Milinković Srećković.

U nerednom periodu edukacije će biti i u Požarevcu, Leskovcu, Jagodini, Subotici.

