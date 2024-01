NEDU JE OVA BOLEST GODINAMA MUČILA: Psihijatar otkriva SIMPTOME DEPRESIJE! Ako ih prepoznate trk kod lekara

Prof. dr Milan Milić, psihijatar i psihoterapeut kaže da osnovnu potku depresije čine depre­sivno raspoloženje, gubitak interesovanja i zadovoljstva i smanjenje energije. Ovi simptomi imaju više varijacija, pa tu možemo naći strah, nemir, nesanicu ili prekomerno spavanje, povlačenje u sebe, nedostatak apetita ili porast apetita, probleme u seksualnom funkcionisanju, slabu koncentraciju, smanjeno samopo­štovanje, osećanje krivice...

- Nejasan bol koji nema uzrok, dugo­trajne glavobolje, bol u vratu ili stomačni problemi takođe mogu da ukažu na de­presiju. Masa drugih fizičkih simptoma isto mogu maskirati ovaj poremećaj i zato dijagnostikovanje depresije nije uvek lako – ističe dr Milić.

Dubok osećaj nedovoljnosti i manje vrednosti

On predočava kako izgleda profil osoba podložnih depresiji:

– Može se reći da su to osobe koje su u stalnoj trci za svojom željenom slikom, za onim što bi oni hteli da budu. Kada se ta slika naruši, oni ulaze u problem. Reč je o dubokom osećaju nedovoljnosti, manje vrednosti i po­kušaja da se sve to negira tako što na razne načine udovoljavaju ljudima oko sebe ne bi li dobili potvrdu da to u stvari nije tako. Naravno da to lažno stanje, taj fenomen suncokreta koji se okreće prema izvorima potvrde, koji su stalno gladni, katkad mora naići na frustraciju pošto niko nikad nije uspeo svima da udovolji, a osobe sklone depresiji baš to pokušavaju – kaže doktor Milić.

30 % ljudi u Srbiji je sramota da potraže pomoć stručnjaka. To nam govori o tome da u Srbiji, za razliku od Zapada gde je imati svog psihijatra in, još postoje predrasude o onima koji posećuju psihijatra.

Pre nekoliko godina, kaže, radio je istraživanje o odnosu naših građana prema psihijatriji i prema duševnom zdravlju, pri čemu su dobijeni zanimljivi rezultati.

- Pomenuto istraživanje pokazalo da oko 47 odsto stanovnika Srbije pokazuje neke od depresivnih simptoma, dok istovremeno svega pet odsto ljudi ide povremeno ili redovno psihijatru. Kada smo ih pitali zbog čega ne idu psihijatru, polovina njih je rekla da nema vremena, 30 odsto da ih je sramota, a 20 odsto je reklo da ne znaju kako da ga nađu. To nam govori o tome da u Srbiji, za razliku od Zapada gde je imati svog psihijatra in, još postoje predrasude o onima koji posećuju psihijatra.

Naši ljudi neopravdano izbegavaju psihijatra, a razlog tome, osim sramote, može da bude i to što nisu dovoljno svesni svog problema, upozorava doktor.

Hronična glad za ljubavlju

Prema njegovim rečima, čim se uđe dublje u temu psihološke pozadine depresije, naročito se izdvaja nezado­voljena potreba za ljubavlju.

"Ne umem sebe da volim" - Iako sam sklona depresiji, i ona prođe. Zatvorim se u kuću, ni sa kim ne komuniciram i iščupam se, uz pomoć supruga s kojim sam 35 godina", otkrila je jednom glumica. Ne umem sebe da hvalim i ne umem sebe da volim - pričala je ranije Neda za naše medije.

– Nikada u svojoj praksi nisam sreo depresivnog čoveka koji se oseća voljenim. Ali pazite, ne onoga kome kažu da ga vole, nego onoga ko se takvim oseća – ističe dr Milić.

