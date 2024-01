GDE SE TAČNO NALAZI SLEPO CREVO: Evo kako da razlikujemo vrste bola u stomaku i kada je vreme za odlazak kod lekara

Od neprijatnih grčeva i nadimanja do osećaja mučnine i gubitka apetita, bolovi u stomaku umeju da budu veoma neprijatni, a neretko i bolni. Međutim, s obzirom da postoji toliko različitih vrsta bolova, često smo zbunjeni o njihovom uzroku.

Iako ne moraju da ukazuju na nešto ozbiljno, bolove u stomaku ne bi trebalo da otpisujemo kao nešto nevažno, ističu stručnjaci. Razlog tome jeste što se neki vitalni organi nalaze upravo u predelu stomaka, a bol može da ukazuje na upalu slepog creva ili infekciju bubrega, što su ozbiljni zdravstveni problemi.

Kako ne bismo na svaki bol razmišljali da li je nešto ozbiljno, sledi mogući uzrok bola u stomaku zavisno od njegove lokacije.

Bolovi u donjem, desnom delu stomaka

Bol u ovom predelu stomaka, koji traje duže vreme, može da bude upozorenje na problem sa slepim crevom, tačnije zapaljenje slepog creva. Slepo crevo je mala, tanka vrećica dužine pet do 10 centimetara, i povezana je sa debelim crevom. I uprkos višedecenijskom istraživanju, naučnici još uvek nisu sigurni čemu slepo crevo tačno služi. Prilikom upale slepog creva, dolazi do oticanja ovog organa zbog čega se javlja bol u tom predelu. Ako se problem ne reši na vreme, može da dođe do pucanja slepog creva, što u nekim slučajevima može biti i smrtonosno.

foto: Shutterstock

- Upala slepog creva počinje sa bolom u središnjem delu stomaka (abdomen) i može biti prolazan, odnosno javljati se i prestajati. Nakon nekoliko sati, bol se premešta u donji, desni deo stomaka, gde se slepo crevo i nalazi, i postaje konstantan i veoma jak. Pritisak ovog dela, kašljalj ili samo hodanje može da pogorša bol. Obično dolazi do gubitka apetita, mučnine i konstipacije ili dijareje – objašnjava dr Hana Patel, lekar opšte prakse.

Ukoliko vam se ovo dogodi, morate odmah da pozovete Hitnu pomoć, jer ukazuje da je slepo crevo puklo, i može doći do infekcije internih organa, što izaziva još jači bol, groznicu, ubrzan rad srca i mučninu. Terapija obično uključuje antibiotike kao i operaciju prilikom koje se vadi slepo crevo. Iako niko zasigurno ne zna čemu služi, lekari su sigurni da odstranjivanje slepog creva nije štetno.

Bolovi u donjem, srednjišnjem delu stomaka

Najčešći uzrok bola u donjem, središnjem delu stomaka jeste infekcija donjeg urinarnog trakta, odnosno infekcija bešike ili mokraćnog kanala, koji služi za izbacivanje urina iz tela. Manje čest uzrok može biti infekcija gornjeg urinarnog trakta, odnosno infekcija bubrega i mokraćovoda koji konektuje bubrege i bešiku.

foto: Profimedia

- Infekcije donjeg urinarnog trakta mogu da prouzrokuju bol u centralnom delu stomaka, kao i opšti umor i osećaj bola u celom telu. Osim toga, uzrokuju i nelagodnost i bol pri mokrenju, kao i potrebu za čestim mokrenjem. Međutim, prilikom mokrenja imate utisak da ne možete u potpunosti da ispraznite bešiku, a urin je obično mutan, a mogu ponekad da se pojave i kapljice krvi – objašnja dr Patel.

Neophodno je da se sa pojavom ovakvih problema obratite vašem odabranom lekaru, koji će vam prepisati antibiotike kao terapiju.

Bolovi u donjem, zadnjem delu stomaka

Bol u ovom predelu može da ukaže na problem sa gornjim urinarnim traktom.

- Infekcija gornjeg urinarnog trakta može da bude veoma opasna ako se ne leči, jer može ozbiljno da ošteti bubrege ili da se proširi na krvotok. Infekcija bubrega može da izazove groznicu, temperaturu, osećaj mučnine, konfuziju i osećaj uznemirenosti ili razdražljivosti, a može da prouzrokuje bol u leđima i sa bočne strane stomaka – upozorava dr Patel.

foto: Shutterstock

Ako se ne leči, infekcija bubrega može da izazove sepsu, što je stanje veoma opasno po život koje može da izazove otkazivanje organa pa čak i smrt, pa je neophodno da hitno potražite pomoć lekara.

Bolovi u gornjem, središnjem delu stomaka

Bol u predelu ispod rebara i gornjem centralnom delu abdomena može biti uzrokovana refluksom ili gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GORD).

- Kod ovog oboljenja dolazi do curenja kiseline iz želuca u jednjak. Može da izazove zadah, nadimanje, zapaljenje jednjaka, gorušicu i bol prilikom gutanja. Period posle novogodišnjih praznika je period kada se češće javljaju ovi problemi, obično zbog previše hrane i alkohola, jer punomasna hrana stimuliše želudac da luči više kiseline, što može da iziritira jednjak. Obično nastaje zbog slabljenja mišića koji se nalazi na dnu jednjaka – objašnjava dr Patel.

Ovaj problem može često da se reši ishranom i lekovima, ali je ponekad neophodna i operacija.

foto: Shutterstock

Bolovi u središnjem delu stomaka

Najčešći uzrok bola u centralnom delu stomaka jeste problem sa crevima. Obično je to virus, trovanje hranom, alergija ili intolerancija na laktozu, ali može da ukazuje i na Sindrom iritabilnog creva (IBS), stanje koje utiče na digestivni trakt.

- Često mi dolaze pacijenti sa ovim problemom koji izaziva simptome poput grčeva, nadimanja, dijareje i zatvora, koji se pojavljuju i nestaju, ali mogu da traju i nekoliko dana, nedelja pa čak i meseci. Tačan uzrok ovog stanja je nepoznat ali se povezuje sa prebrzim ili presporim prolaskom hrane kroz želudac, preosteljivim nervima u želucu, stresom ili naslednim faktorom, i može biti doživotni problem koji umnogome utiče na svakodnevni život pacijenta – kaže dr Patel.

Iako ne postoji lek za IBS, izmene u načinu ishrane i terapija mogu da kontrolišu simptome.

foto: tommaso altamura / Alamy / Alamy / Profimedia

Bolovi u gornjem, desnom delu stomaka

Bol u ovom predelu stomaka, koja se nalazi tačno iznad rebara, može da ukazuje na kamen u žuči. Žučna kesa je mali organ koji se nalazi ispod jetre, odgovoran je za skladištenje i koncentraciju žuči, koju proizvodi jetra kako bi pomogla u varenju masti. Smatra se da je pojava kamena u žuči obično uzrokovana neravnotežom u hemijskom sastavu unutar žučne kese ili visokim holesterolom. Iako ne izazivaju nikakve simptome, ako se desi da blokiraju neki od žučnih kanala, što je komplikacija koja se zove bilijarna kolika, mogu da izazovu oštar bol u tom području.

- To obično znači da će pacijent imati povremene bolove, često u gornjem, srednjem ili gornjem, desnom predelu stomaka, a mogu se proširiti i na leđa. Osim bola, mogu se javiti i osećaji vrućine i mučnine i povraćanje. Ove epizode se obično javljaju tokom noći, ali moguće su i pola sata ili sat nakon jela, pogotovu ako je obrok sadržao hranu sa puno masti. Međutim, moguuće je da simptomi ponekad traju i četiri do šest sati, što može biti znak da se žučna kesa upalila. Terapija je obično antibioticima, a ponekad je potrebna hirurška procedura. Slični bolovi mogu biti uzrokovani i začepljenjem žučne kese kamenjem u žuči, kada može doći do problema kao što su žutica, pankreatitis ili holangitis – objašnjava dr Patel.

Bez obzira gde se nalaze, ako se pojave jaki bolovi u bilo kojem predelu stomaka, koji ne prolaze tokom određenog vremena ili se pogoršavaju, neophodno je da se javite vašem izabranom lekaru, kako bi se na vreme utvrdio uzrok problema, ali i pravilna terapija.

Izvor: Daily Mail