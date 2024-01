7 NEOČEKIVANIH SIMPTOMA HIPOTIREOZE: Na neke od njih ne biste ni u snu pomislili

Prvi simptomi koji ljudima padaju na pamet kada pomisle na hipotireozu su umor i povećanje telesne težine. Ali stručnjaci objašnjavaju da simptomi hipotireoze variraju od osobe do osobe, i da ima i onih neočekivanih za koje ni u snu ne biste pomislili da mogu da ukažu na ovaj poremećaj. .

Saznanje kako hipotireoza zaista izgleda i oseća se počinje sa učenjem o takozvanim simptomima „obeležja” – onima koje najčešće doživljavaju ljudi sa dijagnozom hipotireoze – kao i manje poznatim simptomima koji bi vas mogli uhvatiti nespremne.

BEZ ENERGIJE Kada je štitna žlezda nedovoljno aktivna, ona ne proizvodi dovoljno hormona štitaste žlezde, a to počinje da usporava procese u telu. Zbog toga je jedan od glavnih simptoma hipotireoze niska energija.

Pored toga, pošto štitna žlezda normalno povećava potrošnju energije, hipotiroidizam usporava metabolizam, što može dovesti do osetljivosti na hladnoću, kao i povećanja telesne težine. Kada je hipotireoza teška, može doćoi do velikog usporavanja metabolizama. Međutim, neki ljudi sa hipotireozom ne dobijaju na kilaži, nego se to dešava zbog zadržavanja vode.

Neočekivani simpromi hipotireoze

Dok se umor i sporiji metabolizam povezuju sa hipotireozom, možda ćete doživeti i nekoliko drugih simptoma, uključujući:

1. Depresiju. Hipotireoza uzrokuje sporiji rad moždanih funkcija, što može da oteža fokusiranje, što dalje može dovesti do kliničke depresije.

2. Čestu konstipaciju. Hipotireoza može takođe da uspori rad digestivnog trakta, što može da izazove hroničnu konstipaciju.

foto: Profimedia

3. Suvu kožu. Hormon štitne žlezde igra ključnu ulogu u zdravoj koži. Stručnjaci kažu da se osobe koje pate od hipotireoze često žale na probleme sa suvom kožom.

4. Gubitak kose. Ljudi koji su imali nedijagnostifikovanu hipotireozu nekoliko meseci, kao i oni sa teškim slučajevima, mogu da pretrpe gubitak kose na većem delu glave.

5. Promene u menstrulanom ciklusu. Za žene sa hipotireozom, menstrualni period može biti duži ili kraći, ili se volumen krvi može povećati.

6. Neplodnost. Lekari za plodnost obično proveravaju štitnu žlezdu. Ako se utvrdi da je hipotireoza uzrok neplodnosti, lečenje ovog problema često dovodi do uspešne trudnoće.

foto: Shutterstock

7. Visok holesterol. Nizak nivo tiroidnih hormona i visoki nivoi tireostimulirajućeg hormona (TSH), koje telo proizvodi da bi stimulisalo štitnu žlezdu da luči više tiroidnih hormona, može dovesti do visokog holesterola.

Pored ovih simptoma, ako se hipotireoza ne leči, to takođe može dovesti do natečenog lica, promuklosti, stanjivanja obrva, sporog govora, zadebljane kože, problema sa pamćenjem, kao i problema sa ukusom i mirisom.

Izvor: Everyday Health