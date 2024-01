SRČANA SLABOST: 11 glavnih uzroka i faktora rizika za potencijalno smrtonosnu bolest srca

Srčana slabost ili srčana insuficijencija je jedno od onih stanja o kojima retko razmišljate - sve dok to lično ne utiče na vas. Možda je nekome koga volite nedavno dijagnostikovana srčana insuficijencija ili vas je doktor upozorio na to tokom nedavnog pregleda.

Bez obzira na to zašto je na vašem radaru, možda mislite da srčana insuficijencija znači da organ za pumpanje krvi iznenada prestaje da radi - ali to je zapravo postepen proces u kojem srce ne radi efikasno koliko bi trebalo.

Koji su simptomi srčane isuficijencije?

Oticanje stopala, gležnjeva, nogu ili stomaka: Ovo se može desiti zato što slaba srčana funkcija dovodi do pojačane cirkulacije, primoravajući tečnost da curi iz krvnih sudova i skuplja se u telu. Ovaj otok je poznat kao edem.

Zviždanje u plućima ili kašalj: Kada se srce ne kontrakuje kako treba, tečnost se takođe može nakupiti u plućima, izazivajući napade kašlja.

Otežano disanje: Možda prilikom obavljanja normalnih svakodnevnih aktivnosti, kao što je hodanje, imate osećaj da ne možete dovoljno da se nadišete. To može biti rezultat ili nagomilavanja tečnosti u plućima ili nedostatka kiseonika u krvi.

Umor i slabost: Manjak kiseonika može zaista da iscrpi vaše telo, jer vaše telo nema dovoljno kiseonika odnosno energije za obavljanje neophodnih radnji.

Brzi, nepravilni otkucaji srca: Ovo se može desiti kada vaše srce pokušava da nadoknadi svoju nemogućnost da pumpa krv kroz vaše telo.

Nedostatak apetita: Možda želite da jedete manje (ili čak osećate mučninu) jer vaša jetra i probavni sistem nemaju dovoljan protok krvi.

Pošto srčana insuficijencija može uticati na različite delove srca, simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe, dok neki ljudi možda uopšte nemaju simptome. Srčana insuficijencija se takođe dešava u fazama, tako da se simptomi mogu promeniti ili pogoršati tokom vremena ako se stanje ne leči.

Koji su glavni uzroci i faktori rizika srčane insuficijencije?

1. Koronarna bolest arterija

Ovo je najčešći oblik srčanih oboljenja, a javlja se kada se holesterol nakuplja u arterijama. Kako holesterol nastavlja da se akumulira, koronarne arterije se sužavaju i počinju da inhibiraju protok krvi. Vremenom, koronarna arterijska bolest može oslabiti srčani mišić, što može dovesti do srčane insuficijencije.

2. Dijabetes

Dijabetes se dešava kada je nivo glukoze (ili šećera) u krvi veći od preporučenog opsega. Ovo se dešava kada vaše telo ne proizvodi dovoljno insulina (hormon koji reguliše šećer u krvi) ili kada vaše telo ne može efikasno da koristi hormone. Vremenom, visok šećer u krvi može dovesti do komplikacija kao što su visok krvni pritisak i bolesti srca.

3. VIsok krvni pritisak

Hipertenzija ili visok krvni pritisak se koristi za opisivanje sile krvi na zidove arterija. Definiše se tako što imate sistolni krvni pritisak (najviši broj) od 130 mm/Hg ili više, i dijastolni krvni pritisak (donji broj) od 80 mm/Hg ili više. Hipertenzija je jedan od najčešćih uzroka srčane insuficijencije jer čini da srce radi mnogo teže nego što bi trebalo.

4. Srčani udar

Srčani udar nastaje kada je protok krvi i kiseonika do srca ozbiljno smanjen ili blokiran. Srčanom mišiću je potreban kiseonik za život. Ako srce ne dobije taj protok krvi, mišić će početi da umire i neće moći da se vrati. Nakon srčanog udara, srca nekih ljudi mogu raditi sa smanjenim kapacitetom, što može dovesti do srčane insuficijencije.

5. Urođene srčane mane

Ponekad se srce osobe ne razvija pravilno pre rođenja, što dovodi do urođene srčane mane. Postoje brojne vrste urođenih srčanih mana, I dok neke mogu biti manje i bez daljeg uticaja na život čoveka, druge mogu negativno uticati na protok krvi.

6. Infekcije

Imuni sistem se brani od virusa tako što izaziva upale u celom telu. U retkim slučajevima može doći do upale u srčanom mišiću, uzrokujući ozbiljna oštećenja. To se zove miokarditis i najčešće dovodi do levostrane srčane insuficijencije. Infekcije takođe mogu direktnije uticati na srce. Na primer, bakterije se mogu zalepiti i na kraju oštetiti tkivo koje oblaže srce i njegove zaliske, što je poznato kao endokarditis. Generalno, ovo se dešava kada ljudi već imaju oštećenje srca.

7. Bolest srčanih zalistaka

Ponekad se srčani zalisci teško otvaraju i zatvaraju. Ovo se može desiti iz različitih razloga, kao što je rođenje sa srčanim defektom ili dobijanje teške infekcije poput gripa, što može dovesti do upale srca. Sa oboljenjem srčanih zalistaka, srce mora da radi više da bi pumpalo krv, što može oslabiti mišić i dovesti do srčane insuficijencije.

8. Aritmije

Imati abnormalne srčane ritmove, medicinski poznate kao aritmije, jednostavno znači da vaše srce kuca na abnormalan način, bilo vrlo brzo ili presporo. Stručnjaci objašnjavaju da broj otkucaja srca manji od 60 ili više od 100 otkucaja u minuti može biti aritmija. Svako u nekom trenutku doživi nešto brži ili sporiji otkucaj srca, a to ne znači uvek da nešto nije u redu. (Na primer, vaš broj otkucaja srca generalno opada dok spavate.) Ali iznenadne, ponovljene promene u pulsu mogu signalizirati da osnovni problem, poput dijabetesa ili koronarne arterijske bolesti, izaziva aritmije.

9. Spavaća apnea

Spavaća apnea (stanje koje uzrokuje da periodično prestanete da dišete tokom noći) lišava telo kiseonika i čest je problem za osobe sa srčanom insuficijencijom, jer može doprineti razvoju visokog krvnog pritiska i strukturalnim promenama srca.

10. Metabolički sindrom

Metabolički sindrom se odnosi na nekoliko zdravstvenih problema, uključujući visok krvni pritisak, višak telesne masti oko unutrašnjih organa, povišen šećer u krvi, visoke trigliceride i nizak nivo HDL holesterola. Zajedno, ova pitanja mogu povećati rizik od razvoja zdravstvenih stanja kao što su bolesti srca, moždani udar i dijabetes tipa 2.

11. Peripartalna kardiomiopatija

Poznata i kao postpartalna kardiomiopatija, ovo je redak oblik srčane insuficijencije koji može uticati na trudnice tokom poslednjeg meseca trudnoće, ali i do nekoliko meseci nakon porođaja. Srčane komore se povećavaju, a srce slabi, smanjujući protok krvi i kiseonika do drugih organa.

Ako sumnjate da nešto nije u redu sa vašim srcem, posetite doktora što pre.

Izvor: Self