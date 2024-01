7 RAZLOGA ZVOG KOJIH ODMAH TREBA OSTAVITI PUŠENJE: Nije samo RAK PLUĆA opasnost koja preti

Psorijaza

Pušenje ne uzrokuje direktno ovaj autoimuni poremećaj kože. Međutim, postoje dve stvari koje istraživači sigurno znaju o ovoj bolesti. Prvo, psorijaza ima genetsku podlogu. Drugo, pušenje duvana više nego udvostručuje verovatnoću razvoja psorijaze među onima koji nose taj gen, navodi Nacionalna fondacija za psorijazu.

Gangrena

Gangrena se javlja kada se tkivo u telu razgrađuje, što dovodi do neprijatnih mirisa. Kada ekstremitet dobije kritično nedovoljno snabdevanje krvlju, dolazi do gangrene. Dugotrajno pušenje može dovesti do ovoga, jer sužava krvne sudove i smanjuje protok krvi.

U Srbiji se danas obeležava Nаciоnаlni dаn bеz duvаnskog dima, a ovogodišnja kampanja sa sloganom "365 dаnа bеz duvаnа" ima za cilj da se podigne svest o štetnosti pušenja, naročito kod mladih.

Impotencija

Na isti način na koji redovno, dugotrajno pušenje sužava krvne sudove i izaziva gangrenu, može prekinuti dotok krvi u muške genitalije. Hemijske reakcije u telu koje se javljaju kao odgovor na pušenje čine većinu lekova za erektilnu disfunkciju beskorisnim.

Krvni sudovi reaguju na kancerogene elemente ali takođe mogu da dovedu opasnan krvni ugrušak do vašeg mozga foto: Shutterstock

Moždani udar

Dok vaši krvni sudovi reaguju na kancerogene elemente, oni takođe mogu da dovedu opasan krvni ugrušak do vašeg mozga. Iako krvni ugrušak nije fatalan, ipak može da izazove ozbiljno oštećenje mozga i moždani udar.

Slepilo

Ukoliko da pušite može doći do makularne degeneracije, zbog čega nećete moći da vidite jer je pušenje narušilo dotok krvi u vašu mrežnjaču. Takođe vas može trajno ostaviti slepim.

Degenerativna bolest diska

Pušenje ubrzava proces degeneracije kičme. Diskovi između vaših pršljenova gube tečnost i postaju nesposobni da pravilno štite i podržavaju pršljenove, izazivajući hronični bol u leđima, diskus herniju i osteoartritisom.

Druge vrste kancera

Rak pluća je obično prva stvar koju ljudi pominju kada vam daju razloge da prestanete da pušite. Međutim, ne treba zaboraviti ni ove vrste raka:

jetra, bubreg ili bešika

usne ili usna duplja

grlo ili jednjaka

stomak ili debelo crevo

rak pankreas

cervikalni kancer

Moguća je i leukemija. Vaš rizik za sve ove vrste raka raste što više pušite.

Prenela: O.M.

(izvor: healthline.com/kurir.rs)