ŠTA JE SINDROM UKOČENE OSOBE OD KOJEG PATI SELIN DION? "Ova bolest mi je promenila život, ali naučila sam da živim s tim"

Sindrom ukočene osobe je dobio ime po simptomima koji su prvobitno opisani sa stanjem - epizodama tokom kojih mišići postaju ukočeni kao daska.

Ljudi sa ovim sindromom mogu imati i druge simptome za koje se smatra da su povezani sa vrstom sindroma ukočene osobe (SPS). Nijedan tretman ne uklanja niti leči SPS, ali lekovi i druge terapije mogu pomoći u upravljanju simptomima i poboljšanju kvaliteta života, a neki tretmani mogu sprečiti napredovanje bolesti.

Nekim ljudima sa sindromom ukočenosti koji imaju viši nivo invaliditeta može biti potrebna pomoć u hodanju i kretanju, a njihove aktivnosti mogu postati ograničene. Nekima su na kraju potrebna invalidska kolica, ali većini obolelih nije.

- Poslednjih nekoliko godina za mene je bilo veoma izazovno, bilo je to putovanje od otkrivanja svog stanja do učenja kako da živim s tim i da ne dozvolim da me to definiše“, rekla je Selin Dion u izjavi, a prenosi "Gardijan".