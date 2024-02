KOLIKO DUGO TRAJE ZARAZA KORONA VIRUSOM? Evo kada je bezbedno izaći iz izolacije i šta treba uraditi pre toga

Novo istraživanje naučnika Imperial Coledža London pruža detaljne nove uvide u to koliko dugo su ljudi sa virusom KOVID-19 zarazni. Studija je prvi dokaz ove vrste u svetu.

Studija na 57 ljudi je relevantna za one sa blagom bolešću KOVID-19. Ne odnosi se na veoma mlade i starije ljude, ili one sa zdravstvenim problemima. To je zato što se smatra da deca brže prolaze kroz virus, dok stariji ljudi i oni sa zdravstvenim problemima mogu biti sporiji u uklanjanju virusa.

U studiji, dve trećine slučajeva je i dalje bilo zarazno pet dana nakon što su simptomi počeli, a jedna četvrtina je i dalje bila zarazna sedam dana. Međutim, u vreme objavljivanja, smernice Nacionalne zdravstvene službe sugerišu da ljudi treba da pokušaju da ostanu kod kuće i izbegavaju kontakt sa drugima samo pet dana.

Iako više ne postoji zakonska obaveza za samoizolaciju ako ste pozitivni na KOVID-19, mnogi ljudi i dalje žele da se izoluju dok zaraza prođe.

Ova studija rađena je van laboratorije

Prethodne studije koje su procenjivale koliko dugo je neko zarazan bile su laboratorijska studija kod ljudi ili su koristila matematičko modeliranje.

Ova studija u stvarnom svetu uključivala je detaljne dnevne testove 57 ljudi koji su bili izloženi virusu SARS-CoV-2 u svom domu kako bi se utvrdilo koliko su zaraznog virusa izbacivali tokom svoje infekcije.

Većina ljudi je postala zarazna tek nakon što su razvili simptome

Prosečno vreme zaraze je pet dana

Studija je otkrila da je prosečno vreme za koje su ljudi bili zarazni pet dana.

Međutim, ovo je variralo od osobe do osobe. Samo jedan od pet učesnika u našoj studiji bio je zarazan pre pojave simptoma (7 od 35 slučajeva), tako da je većina ljudi postala zarazna tek nakon što su razvili simptome.

22 od 34 osobe nastavile su da se oslobađaju zaraznog virusa pet dana nakon što su njihovi simptomi zaraze kovid virusom počeli, a osam od ovih ljudi je nastavilo da oslobađa zarazni virus sedam dana. Ovo je uprkos tome što se nivoi zaraznih virusa koje ljudi oslobađaju smanjuju tokom infekcije.

Izolacija pet dana nakon pojave simptoma a potom testiranje

Prema uputstvima Naconalne zdrvstvene službe, ako ste pozitivni na KOVID-19 ili imate simptome nakon kontakta sa nekim sa potvrđenim KOVID-19, trebalo bi da pokušate da ostanete kod kuće i da smanjite kontakt sa drugim ljudima.

Na osnovu nalaza, preporučuje se da se osobe sa KOVID-19 izoluju pet dana nakon pojave simptoma, a zatim se testiraju kako bi bezbedno napustili izolaciju.

Ako osoba nastavi sa pozitivnim testom šestog dana ili kasnije treba da ostane u izolaciji

Ako su testovi negativni 6-og i 7-og dana možete napustiti izolaciju

Studija je otkrila da, iako testovi nisu pouzdani za ranu dijagnozu (osim ako se ne koriste svakodnevno), oni su dobri u uočavanju kada neko više nije zarazan, tako da testiranje za oslobađanje ljudi iz izolacije može da funkcioniše.

Posle pet dana izolacije, ljudi mogu da se testiraju šestog i sedmog dana. Ako su ovi testovi negativni, bezbedno je izaći iz izolacije sedmi dan.

Ako osoba nastavi sa pozitivnim testom šestog dana ili kasnije, ili nema pristup testovima, treba da ostane u izolaciji dok ne bude dva uzastopna dana sa negativnim rezultatima testa. Ili, mogu napustiti izolaciju 10. dana nakon pojave simptoma.

Vakcinisanima se takođe preporučuju iste mere izolacije i testiranja

Ljudi u ovoj studiji bili su zaraženi između septembra 2020. – marta 2021. i maja – oktobra 2021. godine, što znači da je samo 25 od 57 primilo dve doze vakcine.

Zbog toga su istraživači imali ograničenu statističku moć da otkriju razlike prema statusu vakcinacije. U istraživačkoj analizi, pronašli su preliminarne dokaze da je zaraznost opala nešto brže kod vakcinisanih slučajeva, ali je potrebno više istraživanja. Za sada, stručnjaci savetuju da je najbolje da sledite isti pristup iako ste vakcinisani.

Prenela: O.M.

(izvor: imperial.ac.uk/kurir.rs)