5 simptoma malih boginja: Evo kada su pacijenti najzarazniji i kada treba da se javite lekaru

Simptomi morbila, odnosno malih boginja, traju dva do četiri dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature i pojave najkarakterističnih znaka bolesti - ospe, i to prvo na licu. Kako je u Srbiji potvrđen prvi slučaj malih boginja podsećamo kako se prenosi ova bolest, koliko traje inkubacija i kada smo najzarazniji.