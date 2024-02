Premijer Sunak otkrio u kojoj je fazi rak kralja Čarlsa: Nastavljamo redovnu komunikaciju, osim ako lekar ne odluči drugačije

U saopštenju se navodi: „U ovoj fazi javnosti se ne dele nikakvi dalji detalji, osim da se potvrdi da Njegovo Veličanstvo nema rak prostate.

Čarls (75) je nedavno lečen od benignog uvećanja prostate. Prošlog meseca proveo je tri noći u privatnoj bolnici London Clinic, nakon što je prošao "korektivnu proceduru". „Lečenje tog drugog stanja kralja Čarlsa biće sprovedeno ambulantno“, piše BBC njuz.

Britanski premijer Riši Sunak rekao je za Bi-Bi-Si da je rak dijagnostikovan kod kralja otkriven u ranoj fazi i da se komunikacija između monarha i njega nastavlja kroz redovnu audijenciju, osim ako lekar ne preporuči drugačije. Sunak je izjavio da je šokiran i tužan zbog vesti o kraljevoj bolesti. Palata je naglasila da će Čarls obaviti papirologiju i održavati privatne sastanke. Takođe su rekli da je Čarls pozitivan u pogledu svog lečenja i da se raduje što će se uskoro vratiti svom uobičajenom rasporedu.

foto: Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kralj je lično obavestio oba svoja sina o svojoj dijagnozi, a navodi se da je princ Vilijam u redovnom kontaktu sa svojim ocem. Vojvoda od Saseksa, koji živi u Sjedinjenim Državama, razgovarao je sa svojim ocem i u sredu je bio u Velikoj Britaniji da ga vidi. Iz palate nisu rekli kada će se kralj vratiti javnim dužnostima. Nije jasno da li će se održati zvanične posete Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i Samoi zakazane za kasnije ove godine, piše Bi-Bi-Si.

Zašto je kralj odlučio da priča o svojoj bolesti?

Kralj je odlučio da izađe u javnost sa svojim lečenjem raka, saopštila je palata, pošto je pokrovitelj niza dobrotvornih organizacija koje se bave rakom tokom svog vremena kao princ od Velsa. Kraljevsko medicinsko društvo zahvalilo je kralju što je istakao „koliko je rak neselektivni“ i pozvalo građane koji imaju pravo na skrining raka da zakažu pregled.

Sajmon Luis, koji je bio sekretar za štampu kraljice Elizabete Druge između 1997. i 1999. godine, pohvalio je kralja za njegovu otvorenost, dodajući: „Pre 20 godina bi bila poslata vrlo kratka izjava i to bi bilo to”. On je za program Radija 4 danas rekao da dijagnoza raka treba da se obradi, ali da kralj za to neće ostaviti mnogo vremena.

Izvor: Miss7Zdrava/Kurir.rs