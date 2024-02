9 neočekivanih okidača koji mogu izazvati srčani udar: Osobe sa migrenom su u većem riziku, baš kao i oboleli od gripa

Nedostatak sna

Osećaćete se mrzovoljno i umorno ako redovno ne spavate dovoljno, ali nedostatak sna takođe može povećati rizik od srčanog udara. U jednoj studiji, naučnici su otkrili da ljudi koji često spavaju manje od šest sati imaju dvostruko veći rizik od srčanog udara u poređenju sa onima koji spavaju šest do osam sati. Doktori nisu sigurni zašto se to dešava, ali znaju da nedostatak sna može povećati krvni pritisak i dovesti do upale, što nije dobro za zdravlje srca.

Osobe koje pate od migrene imaju veći rizik pojave srčanog udara, baš kao i oboleli od prehlade ili gripe.

Migrena

Ljudi koji pate od migrene već imaju dovoljno problema u životu, a istraživanja pokazuju da su u većem riziku od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema. Posebno su rizične migrene praćene aurom, senzacijom koja se javlja pre same migrene i koja je praćena blescima svetlosti i ponekad čudnim zvucima.

foto: Shutterstock

Niske temperature

Hladnoća je šok za telo, a boravak na otvorenom tokom zimskih meseci može dovesti do sužavanja arterija, što otežava protok krvi do srca. Pored toga, srce mora više da radi da bi održalo telesnu toplotu. Ako morate da provodite vreme na otvorenom tokom hladnijih dana, dobro se obucite i izbegavajte naporne aktivnosti poput uklanjanja snega ako je moguće.

Zagađen vazduh

Srčani udari su češći na mestima gde je nivo zagađenja vazduha visok. Ljudi koji redovno udišu zagađen vazduh imaće veće šanse da razviju začepljene arterije i srčane bolesti. Dugo sedenje u saobraćajnoj gužvi je posebno opasno jer može dovesti do kombinacije zagađenja izduvnim gasovima automobila i besa ili frustracije.

Obilan i masan obrok

Razmislite dvaput pre nego što se vratite na drugu ili treću porciju večere, jer to može biti štetno ne samo za vašu težinu već i za vaše srce. Kada jedete velike količine hrane odjednom, nivoi hormona stresa noradrenalina ili noradrenalina u vašem telu rastu, što može povećati vaš krvni pritisak i broj otkucaja srca, a kod nekih ljudi može izazvati srčani udar. Obroci sa visokim sadržajem masti takođe mogu izazvati nagli porast masti u krvi, što može privremeno da ošteti krvne sudove.

Jake emocije

Ljutnja, tuga i stres su poznati pokretači srčanih problema, ali je manje poznato da sreća može izazvati i srčani udar. Iznenadna velika količina sreće koja prati, na primer, rođendansko iznenađenje ili rođenje unuka može biti dovoljno jaka da izazove srčani udar.

Prehlada ili grip

Kada se imuni sistem bori protiv infekcije, može izazvati upalu koja može oštetiti srce i arterije. Istraživanja su pokazala da osobe sa respiratornim infekcijama imaju dvostruko veće šanse da dobiju srčani udar, ali da se nivo rizika smanjuje nekoliko nedelja nakon oporavka. Stope srčanog udara su takođe veće tokom sezone gripa.

foto: Profimedia

Iznenadno buđenje

Srčani udari su češći ujutru jer tada mozak preplavi telo hormonima koji nam pomažu da se probudimo, što dodatno opterećuje srce. Takođe možete da se probudite dehidrirani nakon dugog sna, što takođe čini da vaše srce radi teže i čini vas podložnijim komplikacijama.

Gledanje utakmica

Ne morate da pratite sportsko takmičenje da biste povećali rizik od srčanog udara, dovoljno je samo da ih gledate. Istraživanja su pokazala da je, na primer, u Nemačkoj tokom Svetskog prvenstva 2016. broj srčanih udara drastično porastao, a sve to izazvano jakim emocijama, bilo pozitivnim ili negativnim.

Prenela: V.N.

Izvor: WebMD/Kurir.rs