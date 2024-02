12 znakova reumatoidnog artritisa na koje odmah treba reagovati: Ako ste ujutru ukočeni duže od pola sata - trk kod lekara

Reumatoidni artritis je hronična, inflamatorna, sistemska autoimuna bolest koja obično pogađa ljude srednjih godina, ali može da utiče i na tinejdžere i mlade odrasle osobe. Ako se ne leči, može dovesti do značajnog oštećenja funkcije zglobova i skratiti životni vek pacijenta do 18 godina

Polovina pacijenata izgubi radnu sposobnost u roku od deset godina od dijagnoze bolesti. U Srbiji od reumatoidnog artritisa boluje oko 70 hiljada ljudi.

Reumatoidni artritis je češći kod žena nego kod muškaraca u odnosu 3:1. Iako se najčešće razvija između 30. i 60. godine, učestalost se povećava sa godinama. Rizik je povećan u porodicama sa istorijom reumatoidnog artritisa.

"Kod mlađih ljudi, otečeni i ukočeni zglobovi mogu biti znak reumatoidnog artritisa (RA), dok stariji često svoje probleme sa zglobovima pripisuju artritisu. Ali ono što mnogi ljudi ne znaju jeste činjenica da postoji nekoliko vrsta artritisa. To je znak da postoji nekoliko vrsta artritisa", rekao je on. Ako bol u zglobovima traje duže od šest nedelja, to je razlog da se obratite lekaru“, kaže dr Vivijan Bajkerk, reumatolog iz Njujorka.

"Reumatoidni artritis je autoimuna bolest, što znači da može nastati iz bilo kog razloga - verovatno neke kombinacije genetskih i faktora sredine ili čak hormonalnih promena i u slučaju oslabljenog imuniteta. Kod bolesne osobe bela krvna zrnca (ćelije imunog sistema) sistem) čija je glavna uloga da zaštiti telo od zaraznih bolesti i stranih supstanci napadaju zdravo tkivo oko zglobova. Ovaj proces izaziva upalu zglobova i naknadni bol i simptome“, kaže dr Bajkerk.

"Simptomi RA mogu da dođu i nestanu, što može otežati, barem u početku, da osoba razume šta joj telo govori. Bolest može da počne bolom u ramenu ili drugim zglobovima i traje nekoliko nedelja i zatim nestaju i nakon nekog vremena se iznenada ponovo pojavljuju. Karakterističan simptom reumatoidnog artritisa je jutarnja ukočenost koja traje najmanje pola sata“, kaže dr Bajkerk.

Reumatske bolesti su u savremenom životnom ambijentu najčešći razlog odsustva sa posla, kao i ranih odlazaka u penziju zbog različitih oblika invaliditeta koje mogu da izazovu.

Simptomi reumatoidnog artritisa

Bol u zglobovima - bol je rani simptom reumatoidnog artritisa. Često počinje u malim zglobovima prstiju, zglobovima (ramena, kolena, kukovi) i skočnim zglobovima. Bol je često simetričan, ali može biti jači na jednoj strani, u zavisnosti od toga koja ruka se češće koristi.

Kod RA, bol može biti konstantan ili intermitentan, lokalizovan ili široko rasprostranjen. Bol je važan simptom u dijagnostici RA.

Ukočenost zglobova – ukočenost koja traje pola sata i više je klasičan znak reumatoidnog artritisa, uglavnom, iako nije pravilo, ova ukočenost nastaje odmah nakon buđenja. Kod nekih pacijenata, jutarnja ukočenost se smanjuje tokom dana, a zatim ponovo počinje uveče. Čak i dugo sedenje može dovesti do ukočenosti zglobova.

Otok - osoba ima utisak otoka mnogo pre nego što postane vidljiva drugim ljudima. Pogođeni zglobovi se brzo uvećavaju i deformišu. Zglobovi mogu ostati u jednom položaju, prsti se pomeraju prema malom prstu, što menja položaj tetiva. Oticanje zgloba može izazvati sindrom karpalnog tunela.

Čvorovi u zglobovima - Oko 30 do 40 procenata ljudi sa reumatoidnim artritisom ima tvrde izbočine (čvoriće) neposredno ispod kože u blizini zahvaćenog zgloba.

Toplota u zglobovima - ponekad su upaljeni zglobovi topli na dodir. Ako je zglob topliji od kože iznad obližnje kosti, to može biti znak RA.

Disfunkcija - RA može ometati svakodnevne aktivnosti kao što su sečenje hleba, otvaranje kutije žitarica ili rad na tastaturi. Ako su kolena pogođena, osoba može imati poteškoća da se penje uz stepenice.

Umor - Skoro svi sa RA doživljavaju umor, što je uobičajeni simptom mnogih autoimunih stanja. Dobra vest je da se umor smanjuje kada se bolest stavi pod kontrolu.

Gubitak mišića je ozbiljna komplikacija RA. Kada su istraživači Univerziteta u Pensilvaniji pregledali CT skeniranje, otkrili su „značajne deficite u mišićnoj masi i gustini mišića“ kod ljudi sa RA u poređenju sa zdravim osobama. Ako primetite gubitak mišićne mase ili značajno smanjenje snage, važno je da obavestite svog lekara. dr. Bikerk kaže da gubitak mišića može uticati na pacijente sa RA u roku od godinu dana od razvoja stanja.

Depresija - i hronična stanja obično idu ruku pod ruku, a reumatoidni artritis nije izuzetak. U stvari, studije pokazuju da je depresija dva do četiri puta češća kod pacijenata sa RA nego u opštoj populaciji. Ali za razliku od nekih drugih stanja, depresija je specifičan rani simptom RA, a ne nešto što se razvija zbog zdravstvenog problema.

Iritacija očiju ili usta - ponekad ljudi sa reumatoidnim artritisom razvijaju simptome drugog autoimunog stanja zvanog Sjogrenov sindrom, koji napada pljuvačku žlezdu. Kod ljudi sa RA, poznat je kao sekundarni Sjogrenov sindrom. Pored klasičnih simptoma RA, osobe sa sekundarnim Sjogrenovim sindromom mogu doživeti upalu suznih i pljuvačnih žlezda. Ovo može da izazove suva usta i oči, kaže dr Shlotzhauer. Ali to je mnogo manje ozbiljno od primarnog Sjogrenovog sindroma.

Izvor: Miss7zdrava/Kurir.rs