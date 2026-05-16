Akutna mijeloidna leukemija (AML), poznata i kao rak belih krvnih zrnaca, poznata je po tome što napreduje brzo i agresivno, piše „Mirror“.

Simptomi se obično razvijaju tokom nekoliko nedelja i vremenom postaju sve ozbiljniji – ali jedan određeni znak upozorenja lako se može pomešati s uobičajenim problemom zuba.

Organizacija „Cancer Research UK“ kaže da AML lako može izazvati modrice ili krvarenje – uključujući krvarenje desni prilikom pranja zubi. To je često uzrokovano trombocitopenijom – nedostatkom trombocita u krvi koji može usporiti zgrušavanje krvi nakon povrede.

Stručnjaci iz „MyLeukemiaTeam“ prijavili su nekoliko pacijenata s ovim simptomom, a jedna osoba je napisala:

- Nedavno sam primljen u bolnicu zbog krvarenja desni. Moje desni su počele da krvare, a lekarima je postalo vrlo teško da mi pomognu. Bilo je vrlo izazovno vreme za mene.

Naravno, krvarenje desni može biti izazvano nizom stomatoloških problema kao što su agresivno o četkanje zuba ili korišćenje konca za zube. Krvarenje takođe može biti izazvanom nakupljanjem plaka koji može iritirati i upaliti desni – i dovesti do bolesti desni i gubitka zuba.

Foto: Shutterstock

Ako vam prilikom pranja zuba krvare desni, obratite se stomatologu. Takođe, trebalo bi da perete zube najmanje dva minuta dvaput dnevno i čistite ih koncem kako biste uklonili hranu između zuba i smanjili rizik dobijanja bolesti zuba i desni.



Ako imate sledeće simptome i sumnjate da imate AML, trebalo bi da posetite svog lekara: umor, gubitak daha, česte infekcije, nagli gubitak težine, povišena temperatura, noćno znojenje, ravne crvene/ljubičaste mrlje na koži, osećaj nelagode u stomaku, bol u kostima i zglobovima, natečene žlezde na vratu, pazuhu ili preponama.