Znakovi koji otkrivaju rak debelog creva: Gastroenterolog upozorava da se ovaj kancer sve češće javlja pre 50. godine

Dr Derek Ebner, gastroenterolog u Mejo Klinici, ističe da se rak debelog creva sve više pojavljuje kod ljudi mlađih od 50 godina, posebno rak rektuma. On ističe važnost prepoznavanja upozoravajućih znakova raka debelog creva i naglašava da ne treba odugovlačiti s medicinskim tretmanom.

- Ranije je rak debelog creva podjednako zahvatao kolon i rektum, ali posebno kod slučajeva raka debelog creva kod osoba mlađih od 50 godina primećujemo veće stope raka rektuma - kaže dr Ebner.

Znakovi i simptomi raka debelog creva

Dr. Ebner navodi četiri ključna simptoma koji su identifikovani kod osoba mlađih od 50 godina kod kojih je dijagnostikovan rak debelog creva.

- Abdominalni bol, proliv, uočavanje krvi prilikom pražnjenja creva, kao i anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa - kaže on.

Doktor Ebner napominje da gubitak krvi nakon pražnjenja creva, čak i ako nije vidljiv golim okom, može dovesti do niskih nivoa gvožđa.

- Ako na testu krvi, na primer, uočimo znake anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, to mora da nas podstakne da dalje istražujemo.

Iako može biti neprijatno, doktor Ebner ističe: "Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, treba da to podelite sa zdravstvenim radnikom. Samo na taj način, lekari mogu da sprovedu potrebne korake, a to može dovesti do rane terapije i boljih ishoda."