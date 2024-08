Kako smanjiti rizik od artritisa kolena? Stručnjaci otkrivaju zašto je mišićna masa važna

Većina ljudi se podvrgava zameni kolena zbog osteoartritisa u zglobu, koji može da izazove bol, oticanje i smanjenu pokretljivost kolena. Smatra se da osteoartritis kolena (OK) ima visoku stopu morbiditeta i invaliditeta, prema studiji objavljenoj u avgustu 2023. u časopisu Experimental and Therapeutic Medicine, piše CNN.

Najveći rizik od razvoja ovog bolnog stanja imaju starije osobe, žene, osobe sa prekomernom telesnom težinom i oni koji su se bavili određenim sportovima, poput fudbala, tenisa i trčanja na duge staze. Geni i prethodne povrede kolena takođe igraju određenu ulogu.

Međutim, novo istraživanje pokazuje da možete da usporite napredovanje osteoartritisa kolena, ili čak sprečite njegov razvoj, jačanjem mišića nogu, prema studiji objavljenoj u časopisu JAMA Network Open.

Zašto je mišićna masa važna?

Nakon sprovedene meta-analize podataka dobijenih od 5.003 pacijenta u Holandiji, istraživači nisu pronašli vezu između ukupne telesne aktivnosti i povećanog rizika od OK. Istraživači su zatim podelili pacijente u dve grupe - one čija telesna aktivnost ne opterećuje zglobove, poput plivanja i vožnje bicikla, i one čija telesna aktivnost u izvesnoj meri opterećuje zglobove, poput hodanja i trčanja.

vožnja bicikla manje opterećuje kolena foto: Shutterstock

Naučnici su otkrili da ljudi koji se bave rekreativnim telesnim aktivnostima koje opterećuju zglobove imaju povećan rizik od razvoja OK ako imaju nizak nivo mišićne mase donjih ekstremiteta.

- Nakon što smo videli da zbog sportova sa opterećenjem ljudi imaju povećan rizik od osteoartritisa kolena, ispitali smo da li njegov razvoj zavisi od toga koliko mišića imaju oko zgloba - rekla je koautorka studije dr Džojs van Meurs, profesorka sa Medicinskog centra Erasmus u Roterdamu, Holandija.

Pošto veća mišićna masa može da zaštiti i učiniti koleno otpornijim na mehaničku silu unutar zgloba, istraživači su očekivali da će oni sa jačim mišićima proći bolje od onih sa slabijim.

- I upravo smo to videli. Kod ljudi koji su imali veću mišićnu masu, nije bilo povećanog rizika od razvoja osteoartritisa zbog sportova sa opterećenjem - objasnila je.

Ovo je novo uzbudljivo otkriće, rekla je dr Ketrin Miler, vanredna profesorka na Medicinskom fakultetu i Fakultetu javnog zdravlja Univerziteta u Viskonsinu.

veća mišićna masa deluje i preventivno foto: Shutterstock

- Oduvek smo znali da je mišićna masa važna i da pomaže u zaštiti zglobova. Ovo istraživanje je važno jer polazi od ideje da je mišićna masa bitna ne samo za funkcionalnost, već i za moguće smanjenje rizika od razvoja osteoartritisa - dodala je.

Šta je sa gojaznošću?

Iako su rezultati istraživanja važni, potrebno je još mnogo toga proučiti, kaže van Meurs. Na primer, naučnici znaju da je težina ključni faktor rizika za osteoartritis kolena. Istraživani podaci potiču od osoba sa prosečnim ITM-om od 26, što je iznad zdrave granice, ali ispod prosečnog ITM-a u SAD-u. Da li se nalazi mogu primeniti na one sa prekomernom težinom ili gojaznošću?

- Nismo potpuno sigurni. Što je ITM viši, to je veći pritisak na zglobove, te je možda ljudima sa višim ITM-om potrebna veća mišićna masa - rekla je van Meurs.

gojznost nije dobra za zglobove foto: Profimedia

Druga studija Medicinskog centra Erasmus pokušava da utvrdi da li saveti za pacijente mogu da se prilagode na osnovu mišićne mase, težine i pokreta zglobova.

- Proučavamo koliko ljudi mogu da opterete svoje zglobove na osnovu ovih faktora - dodala je van Meurs.

Kako se bezbedno kretati?

Uprkos ovim nesigurnostima, studija nudi neke vredne zaključke.

- Pre nego što se upustite u neku pojačanu aktivnost koja opterećuje zglobove, radite neki trening u teretani kako biste ojačali mišiće nogu - savetuje van Meurs. A ako planirate da se bavite aktivnošću koja, poput trčanja, zbog vaše telesne težine može jako da optereti zglobove, počnite polako.

- Nisu samo vaši mišići ti koji moraju da se naviknu na novi napor, tu su i vaše tetive. Ako ne krenete polako, brzo ćete se povrediti - rekla je.

šetatjte što više i što češće foto: Shutterstock

Miller savetuje svoje pacijente da vode računa o telesnoj težini i da nastave sa vežbanjem.

- Ako imate osteoartritis, nemojte da prestanete sa svojim aktivnostima. Ljudi koji vode sedelački način života imaju zglobove u lošijem stanju i slabiju mišićnu masu, te su pod većim rizikom od razvoja simptomatskog osteoartritisa - objasnila je.

Dodala je da je njeno pravilo za pacijente sa osteoartritisom da ako imate blagu nelagodnost tokom aktivnosti, ali ona brzo prolazi, to je u redu. Ali ako neka aktivnost izaziva veći bol, a sledećeg dana vam nije bolje, možda je to ipak previše za vaš zglob.

Pripremila: N.L.

Izvor: Edition.cnn.com/Zdravlje.kurir.rs