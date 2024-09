- Mi se rodimo sa jako niskim vrednostima LDL holesterola. Problem nastaje načinom ishrane, ponašanjem, fizičkom neaktivnošću, gojaznošću. Međutim, određeni broj pacijenata, koji nije mali, može imati i određenu genetsku grešku koja dovodi do povišenog holesterola. To oboljenje se zove familijarna ili porodična hiperholesterolemija i uopšte nije retka. Radi se o osobama koje su izložene jako visokim vrednostima holesterola i ako ga ne kontrolišu često doživljavaju infarkt miokarda u ranijem životnom dobu. Ukoliko mlađe osobe dobiju infarkt treba posumnjati upravo na porodičnu hiperholesterolemiju. Oboljenje se prenosi sa generacije na generaciju, taj gen za holesterol se nasleđuje od oca ili od majke. Tako da ako neko od roditelja ima već to oboljenje, šanse da će i dete imati povišeni holesterol je 50 odsto. Iz tog razloga je skrining jako važan i ako se otkrije da neko ima porodičnu hiperholesterolemiju apsolutno treba da se rade dalje analize holesterola kod dece, kod prvih srodnika – objašnjava prof. dr Katarina Lalić, endokrinolog iz Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.