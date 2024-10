Lako je otpisati manje smetnje kao što su bolovi ili vrtoglavica, ali se ispostavilo da to mogu biti neočekivani simptomi plućnih problema. Ovo je šest znakova na koje treba obratiti pažnju.

Nenamerni gubitak težine takođe može biti znak hronične opstruktivne plućne bolesti (HOBP), dodaje dr Raj Dasgupta. Za ljude sa HOBP, napor disanja može sagoreti dodatne kalorije, a hronična upala može dovesti do gubitka mišića, kaže on.

Bol u ramenu takođe može ukazivati na stanje koje se zov pleuritis, što se odnosi na upalu sluznice pluća, dodaje on.

Ako primetite da vam se jedan očni kapak spušta (ptoza), to može signalizirati Hornerov sindrom, kaže dr Dasgupta. Ovo je redak neurološki poremećaj koji pogađa oko i okolno područje na jednoj strani lica. Hornerova bolest se često povezuje sa postojanjem Pancoast tumora, kaže on.

- Neke infekcije pluća kao što je histoplazmoza mogu dovesti do problema sa očima poznatih kao sindrom očne histoplazmoze. Infekcija može da se preseli iz pluća u oči i da dovede do gubitka vida - dodaje dr Smart.

Problemi u održavanju ravnoteže ili vrtoglavica mogu biti znak niskog nivoa kiseonika zbog nekoliko problema sa plućima kao što su plućna embolija (krvni ugrušak u plućima) ili HOBP, objašnjava dr Dasgupta. To je zato što ovi uslovi uzrokuju da se pluća bore da oksigenišu krv, što dovodi do vrtoglavice, kaže on.