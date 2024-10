Ako ste ikada bacili pogled u ogledalo i primetili da vam je lice naduveno, to može biti pomalo šokantno. Na kraju krajeva, oticanje lica nije toliko uobičajeno kao, na primer, trzanje kapka.

Međutim, naduveno lice ne mora uvek biti razlog za veliku zabrinutost, a u većini slučajeva rešenje je prilično jednostavno i može uključivati samo čekanje da otok prođe. Ipak, mnogo zavisi od toga koliko je vaše lice tačno otečeno i da li se brzo menja. U nekim situacijama to može biti znak drugog zdravstvenog problema.

Od svih razloga zbog kojih vam lice može oteći, alergijske reakcije zahtevaju najhitniju reakciju. Ne samo da se mogu brzo pogoršati, već mogu biti znak da se u vašem telu dešavaju i druge zabrinjavajuće stvari, objašnjava dr. Zakari Rubin, pedijatrijski alergolog iz Ilinoisa, za časopis SELF.

Nalaze se u vezivnom tkivu, naročito ispod kože, u respiratornom traktu, digestivnom traktu i krvnim sudovima) oslobađaju histamin i druge hemikalije koje uzrokuju da krvni sudovi postanu propustljiviji. Tečnost curi iz njih kako bi se telo oslobodilo alergena i bukvalno "gura" vašu kožu, kaže dr. Rubin, što dovodi do oticanja lica.

Hrana, lekovi i ujedi insekata su najčešći uzroci alergijskih reakcija, ali reakcija se može javiti na bilo šta, čak i na nešto što vam ranije nije smetalo. Nove alergije mogu se pojaviti bilo kada, pa je važno ozbiljno shvatiti znake da možda razvijate alergiju. Ako su vaši simptomi blagi, možete uzeti antihistaminik koji se izdaje bez recepta, koji može smanjiti otok u roku od 30 minuta do nekoliko sati, kaže dr. Rubin.

Shutterstock Konjuktivitis može takođe dovesti do otoka

- Ponekad ćete primetiti da bolesni ljudi izgledaju naduveno jer imuni sistem šalje citokine i bele krvne ćelije u to područje, a mehanizam kojim telo to radi je nakupljanje tečnosti. To je dobar odgovor... Vaše telo radi ono što bi trebalo da radi - kaže dr. Li.