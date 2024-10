Pakosizmalna noćna hemoglobinurija (PNH) je retka bolest koja je u Srbiji dijagnostikovana kod 20 pacijenata, a budući da statistika pokazuje da na milion stanovnika postoji 12-13 pacijenata sa ovom dijagnozom, to znači da bi trebalo da imamo oko 80 ljudi sa ovom dijagnozom u našoj zemlji.

- Edukacija je svakako pravi put kako bismo brže dolazili do postavljanja dijagnoze, a dijagnostika za PNH treba da postoji u svim centrima zdravstvene nege i to je ono što bi sigurno dovelo do bržeg pronalaženje ovih pacijenata - navela je Urosević.