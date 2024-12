- To se dešava zato što rak, kako napreduje, može da zahvati i oštetipovratni laringealni (grkljanski) nerv. Taj nerv prolazi kroz vrat, spušta se u grudni koš ispod aortnog luka, a zatim se ponovo penje do grkljana - objašnjava prof. Han u svojoj knjizi Breathing Lessons: A Doctor's Guide to Lung Health.