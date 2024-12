Artritis je češći kod starijih ljudi, ali može se javiti u bilo kojem uzrastu. Jedno istraživanje koje je koristilo podatke iz Nacionalnog istraživanja o zdravlju u Sjedinjenim Državama, pokazalo je da je artritis dijagnostikovan kod 49,7% odraslih starijih od 65 godina. Međutim, istraživači su takođe izveštavali da je artritis dijagnostikovan kod 30,3% odraslih osoba u uzrastu od 45 do 64 godine, kao i kod 7,3% osoba u uzrastu od 18 do 44 godine. Kao što je gore spomenuto, RA obično se pojavljuje u populaciji od 20 do 40 godina.