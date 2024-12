Oprez Mesečarenje nije bezazlen problem: Stručnjaci Mejo klinike otkrivaju kada hodanje u snu može da bude opasno po život

Profimedia

Spavanje dok hodate, poznato i kao somnambulizam, je stanje kada ljudi ustanu i hodaju dok spavaju. Ova pojava češće je kod dece nego kod odraslih. Deca obično prerastu spavanje dok hodaju do tinejdžerskog uzrasta, a dok se to ne desi važno se preduzeti mere da ne dođe do povreda.