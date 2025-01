Tokom zimskih meseci, mnogi ljudi piju manje tečnosti jer ne osećaju žeđ kao leti. To može da dovede do dehidratacije, što smanjuje količinu urina i povećava koncentraciju minerala i soli u bubrezima. Kad je koncentracija ovih supstanci visoka, one se talože i formiraju kamenčiće, kaže nefrolog dr Amit Kumar.